Des critiques infinies sont arrivées, voici ce que les critiques disent du nouveau film de Mark Wahlberg

in

Un autre film qui a fait face à de nombreux retards de sortie est enfin là. Le dernier film d’action de Mark Wahlberg, Infinite, devait sortir en septembre de cette année après des retards, mais Paramount a annulé sa sortie en salles et à la place, il sort numériquement sur Paramount + aujourd’hui. Le film d’action de science-fiction met en vedette Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Liz Carr, Toby Jones et Dylan O’Brien, et a été réalisé par Antoine Fuqua.

Dans sa deuxième collaboration avec le réalisateur Fuqua (la première étant Shooter de 2007), Wahlberg incarne Evan, un homme aux prises avec des hallucinations et ayant du mal à joindre les deux bouts. Mais un jour, une femme arrive dans une voiture blindée et lui dit qu’il est en fait un Infini, une âme qui s’est réincarnée plusieurs fois, et qu’il est essentiellement destiné à sauver le monde. Infinite est maintenant disponible sur Paramount+, voyons donc ce que les critiques ont à dire à ce sujet.