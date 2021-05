Des dames sud-africaines perdent de l’argent pour Crypto sharper L’agence des Nations Unies les a convaincues que les pièces de l’unité monétaire du Botswana au Botswana sont des Bitcoins

1er mai 2021 09h10 & nbspUTC

1 mai 2021 à 09:10 & nbspUTC

Un groupe d’investisseurs sud-africains a récemment avoué avoir perdu de l’argent au profit d’un plus effronté lorsqu’il les a convaincus d’acheter et de détenir des pièces physiques presque inutiles. Les pièces, cette unité de surface libellée dans la devise de l’unité monétaire Bostwana Botswana, ont été ab initio sursouscrites à un groupe de femmes sud-africaines en 2019, une fois que le prix du bitcoin était uniquement de 3500 $.

Cependant, conformément à un rapport, cette arnaque n’a été révélée qu’une fois qu’un membre du groupe, l’agence des Nations Unies, s’appelle à peine Lizet, a tenté de vivre quand elle a perdu son emploi. Lizet a expliqué:

«J’ai perdu mon emploi et je me suis mis à vendre un bitcoin car il avait doublé de valeur (et c’est à ce moment-là) que j’ai découvert que j’avais acheté deux pièces de cinq unités monétaires du Botswana pour 6988 $ (100000 rands) et actuellement, le Nigérian a arnaqué les États-Unis par l’agence des Nations Unies. pas n’importe où. “

Pendant ce temps, Lizet ajoute qu’avant que les dames ne réussissent à se faire arnaquer, le plus pointu leur dirait que ce qu’elles «faisaient est ce que les investisseurs décident» qui «lorsque la valeur est vraie, les individus se battent pour acheter les pièces aux États-Unis.» c’était cet appui qui avait convaincu Lizet, agence des Nations Unies, attendait avec patience de devenir un avoir, d’exiger un prêt qu’elle avait l’habitude d’obtenir les pièces.

Dans l’intervalle, le rapport cite un représentant inconnu de la police du pays confirmant en outre que les pièces physiques en question étaient en réalité des pièces d’unités monétaires du Botswana et du Botswana. La police a en outre révélé que «des informations (ont été) déposées et que, par conséquent, les lettres BTC (sont maintenant) gravées sur elles».

