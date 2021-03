des danses de Lara aux larmes de Stefany

Ce jeudi, les adeptes de L’île des tentations ont pu profiter de la dixième tranche de la réalité, c’était chargé de surprises et des événements qui ont circulé sous forme de mème sur les réseaux sociaux.

L’espace Mediaset prend fin. Les couples et les tentateurs sont dans leurs villas respectives depuis près d’un mois et les émotions sont vives. À tel point que Jésus et Lara ont couché ensemble pour la première fois, laissant Stefany sans voix. En outre, les combats avec Lola n’ont pas attendu.

Mais, au-delà de fournir des moments de tension, le programme a également attiré les rires des téléspectateurs. Un exemple de ceci est la vague de mèmes qui en résulta Lettre de Jésus à Marina ou les blagues avec le penchant de Diego pour la série Vikings.

Les danses de Lara à la dernière fête Ils ont aussi beaucoup donné à parler, ainsi que l’attitude de Sandra Barneda avec les concurrents, notamment avec Hugo, avec qui elle a déjà partagé quelques larmes.