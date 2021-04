Des débris de fusée SpaceX sont tombés sur le centre de Washington après la rupture

Le réservoir sous pression Falcon 9 est chargé pour le transport après sa récupération dans une ferme du comté de Grant. (Bureau du shérif du comté de Grant)

La rentrée atmosphérique et la rupture d’un étage supérieur de fusée SpaceX Falcon 9 ont créé un spectacle enflammé dans le ciel au-dessus du nord-ouest du Pacifique il y a une semaine, mais toutes ces étoiles filantes n’ont pas brûlé en descendant.

Au moins un gros morceau de la fusée – un récipient sous pression recouvert de composite d’environ 5 pieds de long – est tombé sur une propriété privée dans le sud-ouest du comté de Grant, dans le centre de Washington, a rapporté aujourd’hui le bureau du shérif du comté dans un tweet.

Kyle Foreman, un porte-parole du bureau du shérif, a déclaré à . que le propriétaire avait laissé un message signalant les débris le week-end dernier. Sur la base des rapports sur le spectacle de météores du 25 mars, la rentrée de la fusée de SpaceX apparaissait comme la cause la plus probable de l’agitation.

«Le bureau du shérif l’a vérifié lundi, et le personnel de SpaceX est venu mardi et l’a récupéré», a déclaré Foreman.

Il n’était au courant d’aucun autre rapport faisant état de débris de roquettes tombés – et dans son tweet, le bureau du shérif a clairement indiqué qu’il considérait l’affaire close. « Médias et chasseurs de trésors: nous ne divulguons pas de détails », a-t-il déclaré. «Le propriétaire veut simplement être laissé seul.»

Nous avons contacté SpaceX et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

Les récipients sous pression suremballés en composite, ou COPV, sont un composant standard des fusées Falcon 9. Ils sont conçus pour contenir l’hélium gazeux utilisé pour pressuriser les réservoirs de propulseur. Les COPV sont probablement des candidats pour survivre à la rentrée, car ils sont relativement légers et résistants à la chaleur.

Si le lancement du satellite Starlink de SpaceX le 4 mars s’était complètement déroulé comme prévu, le vaisseau sous pression serait probablement tombé dans l’océan sans préavis. Mais la brûlure par désorbitation de la deuxième étape n’a pas fonctionné comme prévu, et la plongée enflammée s’est donc produite deux semaines après le lancement, au-dessus de l’Oregon et de l’État de Washington plutôt que sur la mer inaperçue. (Le propulseur de premier étage, en revanche, est retourné à un drone dans l’Atlantique quelques minutes après le lancement, comme prévu.)

Ce n’est pas la première fois qu’un char COPV provoque un chahut de fusée: il y a cinq ans, une anomalie de la rampe de lancement qui a entraîné la perte d’une fusée Falcon 9 et de sa charge utile de satellite de plusieurs millions de dollars a été attribuée à une violation du COPV. Cela a conduit à une refonte du réservoir pour le rendre plus robuste – et sans doute, plus susceptible de survivre à la rentrée.