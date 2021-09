Des débuts possibles tant attendus pour Griezmann avec l’Atlético, encore une fois

in

08/09/2021 à 17h41 CEST

Malgré ces trois victoires que je viens de vous raconter, sur les 11 matchs précédents, ils n’avaient remporté qu’une seule victoire contre l’Atlético. Et si nous nous concentrons sur ce qui s’est passé entre eux dans le fief de l’Espanyol, nous constatons que l’Atleti n’a gagné à l’extérieur aucun des trois derniers matchs contre l’Espanyol.

Si nous élargissons nos vues, contre aucune autre équipe l’Atlético de Madrid n’a remporté plus de victoires que contre l’Espanyol. De plus, dans ce jeu, l’équipe rojiblanco peut atteindre son 300e but contre les perroquets. Ce serait la première équipe contre laquelle il réussit.

L’Espanyol a disputé 13 matchs sans gagner en Liga, et s’il ne gagne pas ce week-end, il peut égaler l’une de ses pires séquences, celle qui a duré entre 2008 et 2009. À cela s’ajoute que les Catalans n’ont pas marqué lors de leur dernier match. huit matchs de la compétition et avec cela, ils ont égalé la pire sécheresse de buts d’une équipe de première division.

L’intégrité du but de l’Atlético a subi des changements au cours des derniers matchs. Ils n’ont gardé la cage inviolée qu’une seule fois lors des six derniers matchs. Cependant, il avait réussi dans six des neuf précédents.

Cette saison, Raul de Tomás Il est le deuxième joueur de LaLiga à avoir tenté plus de tirs sans marquer de but. Dix tirs, dont cinq au but.

Tant en buts qu’en buts attendus (xG), la performance d’Antoine Griezmann à l’Atlético était de loin supérieure à celle de Barcelone. Avec l’Atlético il a marqué 94 points, le record de xG indique qu’ils devaient avoir 68 points. Sur un total de 180 matchs. Cependant, avec Barcelone, il a marqué 22, le xG en a indiqué 20. Sur un total de 74 matchs.

Les meilleures données toujours avec OPTA.