Des dégâts importants réparés après les récentes inondations à Spa-Francorchamps

Les responsables du circuit de Spa-Francorchamps ont confirmé avoir réussi à réparer les dégâts causés par une inondation majeure sur la piste la semaine dernière.

Une course Spa Euro avait lieu au moment de l’inondation, mais les organisateurs ont rapidement annulé la procédure dès qu’ils ont remarqué un barrage d’eau descendant entre La Source et Eau Rouge – alors qu’une rivière locale débordait et que l’eau commençait à couler à travers le barrières armco sur l’ancienne ligne droite des stands.

Les systèmes de drainage en place sur le circuit ont rapidement débordé et la partie descendante se dirigeant vers l’un des virages les plus rapides du circuit était mieux équipée pour les bateaux que pour les voitures.

Ainsi, une portion de 30 mètres de cette partie de la piste a dû être refaite à la suite de l’inondation, qui a causé des dommages au-delà de l’asphalte car trois tunnels qui passent sous le circuit ont également été inondés et ont nécessité des réparations.

Les suites de la tempête à Spa vendredi. Jenson Button penserait toujours que c’est ok pour les slicks. #F1 pic.twitter.com/ERgsCfGy3b – Planète F1 (@Planet_F1) 5 juin 2021

Ce n’était pas seulement l’eau qui devait être traitée, cependant, car une quantité importante de boue et de terre a été lavée sur le circuit et a dû être soigneusement nettoyée pour s’assurer que la surface de la piste sera adaptée aux courses lors des événements à venir.

Nathalie Maillet, PDG du circuit a déclaré dans un communiqué au moment des inondations : « Nous avons pris la décision en pensant à la sécurité de tous. Les intempéries sur le circuit et les dégâts qu’elle a entraînés ne nous ont pas laissé d’autre choix.

« Depuis vendredi après-midi, tout notre personnel, ainsi que nos sous-traitants, qui ont réagi positivement, ont travaillé dur pour rendre la piste praticable le plus rapidement possible. Le samedi matin, les activités de travail ont repris à partir de 6 heures du matin.

En raison de la force de l’eau et de la boue venant en sens inverse, les murs de pierre le long de l’ancienne ligne droite des stands et à Eau Rouge ont dû être renforcés et réparés à la suite des dommages – la Formule 1 devant se diriger vers le célèbre ancien circuit pour le Grand Prix de Belgique vers la fin août.

