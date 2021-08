Dès demain, vous pourrez profiter de Rocket League sur PlayStation 5 à 120hz

in

Rocket League reçoit une mise à jour sur PS5 qui devrait plaire aux propriétaires qui jouent au jeu.

À partir du 18 août, les propriétaires de PlayStation 5 pourront jouer Ligue des fusées à 120hz.

Cela vient via un nouveau paramètre de qualité vidéo qui est ajouté au menu Paramètres vidéo. Ici, vous pourrez choisir entre les modes Qualité ou Performance.

Avec le mode qualité, vous pouvez profiter du jeu en résolution 4K à 60 FPS avec HDR. Si un écran 1080p est utilisé, le jeu sera rendu à 1080p suréchantillonné à partir de 4K.

En mode Performance, le jeu fonctionne à une résolution de 2688 × 1512 (70% du 4K complet) à 120 FPS avec HDR, et l’interface utilisateur du jeu fonctionne en 4K. Si un écran 1080p est utilisé, le jeu sera rendu à 1080p suréchantillonné à partir de 2688 × 1512.

Non seulement le jeu recevra de nouveaux paramètres, mais dans le cadre de la saison 4, qui est actuellement en ligne, vous pouvez étendre votre garage avec de nouveaux packs de démarrage et standard.

Voici ce que vous pouvez obtenir :

Pack de démarrage Road Hog XL (disponible aujourd’hui, 17 août pour 4,99 $)

Road Hog XL (peint bleu ciel) Roues Yuzo (peint bleu ciel) Décalque Hypernova Boost Lightspeed Trail Kinda Koi (peint bleu ciel) 500 crédits

Pack de loup-garou (disponible le 24 août pour 19,99 $)

Loup-garou (peint cramoisi) Explosion de but Voxel (peint cramoisi) IO: Roues infinies (peint cramoisi) 1000 crédits

Et enfin, pour les joueurs sur PS4 et PS5, des objets inspirés de Ratchet & Clank arrivent dans le jeu dans un nouveau pack à partir de demain, le 18 août. Le pack est gratuit et vous l’achetez juste pour vous connecter au jeu.

L’ensemble comprend l’autocollant Ratchet & Clank Punk pour Octane, le Negatron Collider Boost, le Clank Balloon Topper et le Ratchet Balloon Topper.

Il sera disponible pour tous les propriétaires de PlayStation jusqu’au 3 janvier 2022.