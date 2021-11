Des demandes de brevet de drone Apple repérées, avec tentative de secret

Une demande de brevet publiée le mois dernier a suggéré qu’un drone Apple pourrait être en préparation. Deux autres demandes de brevet liées aux drones ont été révélées aujourd’hui – les dépôts originaux suggérant une tentative de la part d’Apple de garder le travail secret.

Les demandes de brevet sont de notoriété publique, et il y a bien sûr des gens qui ont l’habitude de parcourir ceux déposés par Apple pour tenter d’avoir une idée précoce des nouveaux produits potentiels. Apple semble dans ce cas avoir tenté de cacher ses applications…

L’entreprise peut procéder de deux manières. Premièrement, dans certains cas, il est possible de retarder la publication d’une demande de brevet jusqu’à un certain temps après son dépôt. Deuxièmement, déposez la demande en dehors des États-Unis.

En tant qu’entreprise américaine, Apple s’adresse généralement à l’US Patent & Trademark Office (USPTO), c’est donc là que la plupart des gens partent à la recherche d’indices. Les demandes de brevet déposées dans d’autres pays sont moins susceptibles d’être repérées. De toute évidence, Apple note que la société de Cupertino a initialement déposé ces deux demandes de brevet de drone Apple à Singapour plutôt qu’aux États-Unis.

Cependant, les deux ont maintenant également été déposés aux États-Unis. Le premier concerne les méthodes d’appariement et de désappariement des drones aux contrôleurs. Il est, bien sûr, écrit dans le brevet dense habituel, mais semble décrire une méthode de contrôle d’un drone transmis d’un contrôleur à un autre, potentiellement en vol.

Appareils, systèmes et procédés d’appariement/désappariement de véhicules aériens sans pilote (UAV) vers/depuis des contrôleurs d’UAV (UAC). Un UAV et/ou un UAC peuvent initier, sur la base d’une condition de déclenchement, un appariement/désappariement de l’UAV vers/depuis un UAC hôte et recevoir, d’un réseau, une mise à jour de configuration qui peut confirmer l’appariement/désappariement de l’UAV à /de l’UAC hôte. La condition de déclenchement peut comprendre au moins l’un des UAV se déplaçant d’un emplacement désigné comme contrôlé par l’UAC hôte, l’UAV se déplaçant vers un emplacement dans lequel l’UAC hôte est empêché de contrôler l’UAV hôte, et/ou l’UAC hôte perdant la signalisation capacités. La mise à jour de configuration peut inclure au moins l’un d’un code de cause, un identifiant associé à l’UAV, un identifiant associé à l’UAC hôte, un identifiant associé à un système aérien sans pilote (UAS).