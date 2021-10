Des démocrates de Virginie terrifiés cherchent à modifier les lois électorales après le début du vote – RedState

La course du gouverneur en Virginie s’intensifie, avec Glenn Youngkin, autrefois un grand outsider dans l’état relativement bleu, prenant de plus en plus d’ampleur. Un récent sondage, par exemple, a montré que le républicain menait en fait le démocrate Terry McAuliffe parmi les électeurs probables.

(Le démocrate Terry McAuliffe fait une énorme bévue lors du débat du gouverneur de Virginie)

Compte tenu de la tendance des sondages, en particulier des sondages au niveau des États, à surestimer la position des démocrates, rester à une distance de frappe est tout ce que Youngkin doit faire pour que le bouleversement soit une possibilité sérieuse.

Mais si vous cherchiez plus de preuves que les démocrates voient Youngkin comme une menace sérieuse et sont terrifiés qu’il puisse gagner, ne cherchez pas plus loin que ce dernier développement du comté de Fairfax fortement bleu. Ceci par The American Spectator.

Le concours de gouverneur de Virginie entre le républicain Glenn Youngkin et le démocrate Terry McAuliffe inquiète clairement les partisans de ce dernier. Les sondages récents montrent une course beaucoup plus serrée que prévu. Par conséquent, il était presque inévitable que les alliés de McAuliffe tentent de se mêler des lois électorales en utilisant la santé publique comme prétexte. Effectivement, le conseil de surveillance de Fairfax, dominé par les démocrates, a demandé au gouverneur Ralph Northam de renoncer à l’exigence de signature de témoin que la loi de Virginie stipule pour tous les bulletins de vote par correspondance. Le président du conseil d’administration, Jeffrey McKay, insiste sur le fait que la dérogation est nécessaire en raison de la menace de COVID-19, mais les cas sont en baisse.

Le seul membre républicain du conseil d’administration a exprimé sa dissidence, refusant de signer la lettre demandant à Northam la renonciation. Il a cité les points évidents de son rejet, à savoir que 1) le vote a déjà commencé et 2) que l’exigence de signature a été promulguée dans la loi pour une raison, à savoir garantir l’intégrité des élections.

Il a absolument raison. Il serait absolument insensé de modifier les lois électorales concernant les bulletins de vote par correspondance après le début des élections. Bien sûr, il est absurde qu’il y ait autant de votes anticipés autorisés en premier lieu, mais c’est une discussion différente. Changer les règles du jeu au milieu du 4e trimestre est le genre de geste qui ne fera que détruire davantage la confiance dans nos élections. Dans ce cas, la demande de dérogation à l’exigence de signature est clairement un stratagème des démocrates locaux pour renforcer les retours dans l’un des comtés les plus à gauche de l’État, ce qui pourrait faire la différence lors des élections.

Pourquoi je dis ça ? Parce que les cas de COVID ont chuté précipitamment en Virginie. Il n’y a pas d’urgence soudaine dénotant un changement nécessaire dans la façon dont les votes sont exprimés à cette heure tardive, pas qu’une urgence puisse justifier un tel à tout moment. Le comté de Fairfax, qui fait partie du virage démocrate de la Virginie du Nord au cours de la dernière décennie, est une région qui a contribué à transformer l’ancienne Virginie républicaine en un bastion bleu, enfonçant sa politique d’extrême gauche dans la gorge du reste de l’État, qui reste quelque peu conservateur.

Il convient également de noter qu’il s’agit exactement de la même tactique déployée lors des élections de 2020, où l’exigence de signature de témoin a été levée au nom de COVID. Ce n’est probablement pas une coïncidence. Cela rend Youngkin gagner cette course d’autant plus important. Ces démocrates doivent être arrêtés avant qu’ils ne fassent plus de dégâts. Si vous êtes en Virginie, allez voter. Plus la participation républicaine est élevée, moins des jeux sournois comme celui-ci peuvent avoir d’effet.