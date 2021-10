Des démontages rapides offrent un premier aperçu des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces

Les modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces d’Apple sont enfin entre les mains des clients, et un utilisateur de Reddit a ouvert le sien pour nous donner un premier aperçu de l’intérieur de la machine 14 pouces à 10 cœurs.

MacBook Pro 14 pouces

En plus de partager de superbes photos des composants internes, l’utilisateur de Reddit the_Ex_Lurker a partagé quelques réflexions sur le processus d’entrée dans le nouveau MacBook Pro.

L’ouverture du nouveau MacBook Pro « semble identique » aux modèles MacBook Pro 2016-2012, Apple utilisant des vis pentalobes et des clips qui doivent être traités pour entrer à l’intérieur. La batterie n’est pas collée et est plutôt maintenue en place avec des languettes adhésives de style iPhone pour simplifier le remplacement de la batterie.

MacBook Pro 14 pouces

Le clavier fait partie de l’unibody, il ne sera donc pas plus facile à remplacer que les claviers existants, et les ports d’E/S sont modulaires et devraient être relativement faciles à remplacer. Il y a une configuration à double ventilateur à l’intérieur du modèle 14 pouces comme le modèle 16 pouces, et les ventilateurs sont légèrement plus grands que les ventilateurs de l’ancien MacBook Pro 13 pouces mais sont plus petits que les ventilateurs du modèle 15 pouces 2016.

Leaker L0vetodream a également partagé des images de démontage du modèle MacBook Pro 16 pouces sur Twitter. Il a déclaré que la puce M1 Max était « très grande », avec une vue de haut en bas montrant les deux ventilateurs et le caloduc. Une traduction du tweet original est ci-dessous avec plus de détails.

MacBook Pro 16 pouces

MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max d’abord démonté. La surface de la nouvelle puce M1 Max est vraiment grande (voir la comparaison de la taille d’une pièce de 1 yuan) La RAM est divisée en quatre particules empilées sur la puce pour dissiper la chaleur est un double ventilateur + un seul caloduc modularité globale Le la conception de la conception interne est régulière et la maintenance est relativement pratique. Celui que nous avons est la version 1T équipée du haut (la configuration la plus élevée dans la version non personnalisée).

Les modèles 14 et 16 pouces se ressemblent à l’intérieur avec les configurations à double ventilateur et un ensemble de six batteries, ainsi que des systèmes de haut-parleurs repensés.

Carte mère MacBook Pro 16 pouces

Nous devrions obtenir un démontage plus approfondi plus tard cette semaine sur le site de démontage iFixit, qui nous donnera des informations supplémentaires sur les deux machines.

