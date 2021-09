Des députés de l’Utah arrêtent un délinquant sexuel en fuite qui s’est échappé d’un établissement psychiatrique et s’est caché dans les parcs nationaux

Des députés de l’Utah ont arrêté un dangereux fugitif et délinquant sexuel dans le comté de Wayne – après que les US Marshals ont averti qu’il pouvait avoir dérivé d’un terrain de camping à l’autre dans une poignée d’États occidentaux, selon des rapports locaux.

John Freeman Colt, 42 ans, s’est échappé d’un établissement psychiatrique du Kansas, où il faisait partie d’un programme de traitement des prédateurs sexuels plus tôt cette année.

Le FBI considérait Colt comme “sexuellement violent” et dangereux et il a été involontairement interné dans un établissement psychiatrique après avoir purgé une peine de cinq ans de prison pour crimes sexuels, cambriolage et agression de la police.

MEURTRES DE MOAB : QU’EST-IL ARRIVÉ À KYLEN SCHULTE ET CRYSTAL TURNER ?

KANSAS CITY, Kansas – Un dangereux délinquant sexuel qui s’est échappé d’un hôpital psychiatrique public du Kansas a été capturé dans l’Utah après avoir été en fuite depuis juin, selon un responsable de l’application des lois. John Freeman Colt s’est échappé de l’hôpital public de Larned en juin en obtenant une réplique d’un badge d’identification et d’un uniforme du personnel. Il a ensuite rasé ses longs cheveux et sa barbe, a caché des couvertures sous les couvertures pour donner l’impression qu’il dormait, puis a convaincu un nouvel employé qu’il était médecin de sortir.

Il s’est échappé de l’hôpital d’État de Larned après avoir enfilé un uniforme de personnel et un faux badge d’identification et avoir réussi à franchir une série de cinq portes sécurisées, selon FOX 13 Utah.

Les Marshals ont déclaré que sa dernière localisation connue était à Scott City le 30 juin et qu’il aurait campé dans des parcs d’État et nationaux de l’Utah, du Colorado, du Missouri, du Nouveau-Mexique, du Dakota du Sud et du Texas.

Il n’était pas immédiatement clair si son chemin à travers l’Utah recoupait deux autres incidents très médiatisés liés aux parcs de l’État – le double meurtre de Kylen Schulte et Crystal Turner et l’affaire Gabby Petito.

Schulte et Turner ont été retrouvés abattus et partiellement déshabillés près de leur camping à l’extérieur de Moab, dans l’Utah, le 18 août. Le couple avait été vu vivant pour la dernière fois en quittant la Woody’s Tavern le 13 août.

Le couple avait dit à des amis un peu plus tôt qu’un homme suspect les avait traînés près de leur camping et qu’ils voulaient déménager.

“Nous ne pensons pas qu’ils en aient eu l’occasion”, a déclaré Cindy Sue Hunter, propriétaire d’une entreprise locale qui a été la première à découvrir le corps de Schulte en dehors du sentier. “Nous pensons qu’ils ont été pris en embuscade.”

Les doubles meurtres ont choqué la petite communauté, qui compte un peu plus de 5 000 habitants mais voit passer un grand nombre de visiteurs.

Les autorités n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News.

Les entreprises locales et les donateurs anonymes offrent une récompense de 20 000 $ pour des informations qui pourraient résoudre l’affaire, a déclaré le bureau du shérif. Toute personne ayant des informations est priée d’appeler les enquêteurs au 435-259-8115.

La région voit de nombreux visiteurs, mais peu de crimes, selon les habitants. Les voitures de location et les chambres d’hôtel ont été difficiles à trouver cette semaine, et les voyageurs et les fourgonnettes, les véhicules récréatifs et autres véhicules sont apparemment partout.