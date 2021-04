Des détails apparaissent sur la façon dont le Bayern Munich a obtenu Julian Nagelsmann du RB Leipzig

Même avant qu’Hansi Flick n’ait annoncé publiquement son désir de quitter le Bayern Munich, il y avait un sentiment instinctif que son avenir avec le club était au moins incertain. Toutes les étoiles étaient alignées pour qu’il devienne le prochain manager de l’équipe nationale allemande, étant donné que Joachim Low avait annoncé qu’il démissionnerait après les championnats d’Europe de cet été. Jusqu’à ce que Flick fasse son annonce après la victoire 3-2 au VfL Wolfsburg, il n’était pas sorti et avait dit «non» concrètement à devenir le prochain manager de Die Mannschaft, donc cette possibilité se profilait toujours juste sous la surface. Avec cela, Julian Nagelsmann a toujours été le nom en tête de liste pour remplacer Flick au Bayern.

Avance rapide plus tôt cette semaine, et Nagelsmann a été officiellement annoncé comme le prochain entraîneur du Bayern. Il assumera le rôle à partir du 1er juillet. Bien qu’il y ait certainement d’autres candidats qualifiés pour succéder à Flick, Nagelsmann a toujours été l’homme pour le poste. Mais il a fallu beaucoup de choses pour le faire sortir du RB Leipzig. Selon un nouveau rapport de SportBild, Hasan Salihamidizc, Oliver Kahn et Karl-Heinz Rummenigge ont été les principaux architectes de la réalisation de cet accord, car il a été accéléré après que Flick a exprimé son désir de quitter le Bayern.

Alors que Rummenigge avait été bruyant dans son admiration pour Flick et dans l’espoir qu’il resterait en tant que manager plus longtemps que cette saison, il a identifié Nagelsamnn comme le successeur naturel à un moment donné. Il ne pensait pas nécessairement que cela viendrait aussi vite que cela. Kahm, qui remplacera Rummenigge en tant que PDG du Bayern à la fin de l’année, était responsable des négociations avec le PDG de RB Leipzig, Oliver Mintzlaff et Dietrich Mateschitz, directeur du groupe RedBull. Salihamidzic a également été fortement impliqué dans les négociations, bien qu’il ait parfois été dépeint d’une mauvaise image en raison des tensions perçues entre lui et Flick. Extérieurement, c’était comme si Flick avait des problèmes avec le fait que beaucoup de ses décisions et désirs personnels avaient été annulés par le conseil d’administration de Brazzo et du Bayern. Ce n’était pas la seule raison pour laquelle Flick voulait quitter le Bayern, mais cela n’a certainement pas facilité les choses, malgré les deux suggérant qu’ils avaient une relation de travail «solide».

Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Nagelsmann a toujours été la première cible de Brazzo et Kahn, qui représentent tous deux, en quelque sorte, un changement de garde au FC Bayern. Même si Rummenigge voulait que Flick reste au-delà de cette saison, Brazzo et Kahn ont reconnu que le désir de Flick de partir n’allait pas changer et les négociations avec Leipzig et Nagelsmann se sont accélérées lorsque le Bayern a été éliminé de la Ligue des champions en vertu du Paris Saint-Germain en les quarts de finale. Cela a coïncidé avec les commentaires publics de Flick à la presse après la victoire sur Wolfsburg. C’était le signal pour Brazzo et Kahn d’intensifier les négociations avec Nagelsmann et Leipzig. Essentiellement, obtenir Nagelsmann était déjà un plan prêt à l’emploi et les commentaires de Flick à la Volkswagen Arena ont appuyé sur le bouton de démarrage.

Peu de temps après que Flick ait clairement exprimé ses souhaits, Nagelsmann a exprimé son désir de quitter Leipzig pour le Bayern. Pour lui, devenir entraîneur du FC Bayern a toujours été un rêve. Il était même un fan du Bayern quand il était jeune garçon. En ce sens, dès que l’appel est venu de Brazzo, Kahn et Rummenigge, il était prêt à répondre. Les frais de transfert exacts pour Naglesmann après les ajouts seront d’environ 25 millions d’euros, ce qui représente des frais de transfert record pour un gestionnaire. Comme annoncé plus tôt dans la journée, Jesse Marsch remplacera Nagelsmann à Leipzig.