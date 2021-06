Des détails émergent d’une discussion inhabituelle entre Lewis Hamilton et Max Verstappen

in

La relation conflictuelle entre Toto Wolff et Christian Horner ne s’étend clairement pas aux pilotes Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Cela a été démontré par les détails d’un échange en coulisses entre les deux prétendants au Championnat du monde après le Grand Prix de France.

Quelques minutes plus tôt, Verstappen avait rattrapé et dépassé Hamilton dans l’avant-dernier tour pour s’imposer au Paul Ricard et porter son avance au classement Pilotes à 12 points.

Mais contrairement aux batailles précédentes entre les rivaux du titre, même ceux qui faisaient partie de la même équipe, les hommes de Mercedes et de Red Bull semblent rester très amicaux – du moins pour le moment.

Il y a eu quelques empannages cette saison, Hamilton estimant que Verstappen pourrait avoir “quelque chose à prouver” avec sa conduite agressive au début des courses, tandis que le Néerlandais a affirmé qu’il serait “deux dixièmes plus rapide” dans la même voiture que le Britannique.

Cependant, en compagnie l’un de l’autre, ils sont plus qu’heureux de passer le temps de la journée – plutôt que d’échanger des coups de poing verbaux comme lorsque le directeur de l’équipe Mercedes, Wolff, a récemment qualifié son homologue de Red Bull, Horner, de “sac à vent”.

Tom Clarkson, qui préside les conférences de presse officielles de la Formule 1, était au courant d’une discussion entre Hamilton et Verstappen hors caméra qu’il a décrite comme indiquant une “harmonie totale” entre les deux.

Clarkson a déclaré lors du podcast F1 Nation: “Ce qui était intéressant après la course, c’est que nous pensons qu’il y a peut-être des frictions entre les chefs d’équipe, Christian et Toto, et des moments difficiles pour Mercedes en ce moment.

“Mais la relation entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est toujours fantastique.

« Après la course, ils sont entrés dans la salle de conférence de presse vraiment détendus. Avant que les caméras ne soient allumées, Max était assis là à discuter avec Lewis.

« Lewis a parlé de l’avantage de vitesse en ligne droite de Max. Max a changé de sujet et lui a posé des questions sur les cheveux de Lewis. — C’est les rangées de maïs, c’est comme ça que vous l’appelez ? À quelle fréquence devez-vous les faire ‘ [Verstappen said].

« ‘Oh, environ une fois par semaine, je fais venir un pote’, il se passait tout ce genre de choses – et Lewis venait de perdre la course contre Max Verstappen mais tout était très détendu, très harmonieux.

“Ils avaient été ensemble lors de la conférence de presse jeudi avant la course – une harmonie totale à nouveau.”

Damon Hill a ensuite ajouté “peut-être qu’ils sont coéquipiers pour l’année prochaine!” avant que la conversation ne passe à la question de savoir si Nico Rosberg, avec son approche sans faille de l’expert en F1, pourrait être l’homme pour pimenter le combat actuellement amical.

