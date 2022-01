Des détails émergent sur le challenger de Ferrari pour la saison 2022 de Formule 1

Ferrari a opté pour une conception de nez plus «agressive» sur son nouveau challenger 2022, selon un rapport.

Les équipes sont en train de transformer les conceptions sur lesquelles elles ont travaillé en réalité à l’approche de la prochaine saison de F1, avec un nouvel ensemble de réglementations signifiant que des voitures d’apparence différente prendront la piste.

La Scuderia a intitulé sa mission « Projet 674 » et d’autres détails ont émergé d’une source fiable sur ce à quoi on peut s’attendre lorsque Charles Leclerc et Carlos Sainz sortiront du garage lors des tests de pré-saison à Barcelone fin février.

Formu1a.uno rapporte qu’il y a un « design de nez plus agressif » prévu pour la Ferrari que ce qui a été vu sur le prototype 2022 révélé à Silverstone en juillet dernier.

Aussi, que les géants italiens ont choisi d’adopter une « configuration de tige de traction sur la suspension avant » qui serait « en contraste frappant avec la géométrie de suspension de tige de poussée vue sur les monoplaces précédentes ».

La décision, selon Formu1a.uno, a été « en grande partie dirigée par l’aérodynamique » en ce sens que « la configuration de la tige de traction permet au flux d’être redirigé vers le bas de la voiture et directement dans les entrées de refroidissement, qui devraient également être plus basses, tous compensée par une partie arrière plus compacte grâce aux ‘ouïes’ de refroidissement autorisées par la nouvelle réglementation ».

On pense que McLaren fait quelque chose de similaire sur la base des images qu’ils ont récemment tweetées.

Je vais l’appeler d’abord, suspension avant PULL ROD – Craig Scarborough (@ScarbsTech) 7 janvier 2022

Alors qu’un autre des plus grands rivaux de Ferrari, Mercedes, a déjà tweeté une vidéo de « feu », le faisant quelques jours avant Noël, il est rapporté que nous ne devrions pas encore nous attendre à un équivalent de Maranello.

Cela pourrait être dans quelques semaines, Ferrari ayant déclaré vouloir prendre le plus de temps possible pour affiner le moteur à combustion interne avant qu’il ne doive être homologué.

Les autres éléments du groupe motopropulseur n’ont pas besoin d’être homologués avant le week-end d’ouverture de la course à Bahreïn du 18 au 20 mars, de sorte que le groupe motopropulseur en action à Barcelone du 21 au 23 février peut ne pas être l’article fini.

Les espoirs de Ferrari de défier Mercedes et Red Bull en 2022 seront aidés si ce groupe motopropulseur s’avère être une avancée significative par rapport à son prédécesseur, avec une mise à niveau de fin de saison sur la version 2021 les ayant élevés au-dessus de McLaren pour terminer troisième des constructeurs. classement.

Cependant, le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré qu’il serait « très naïf de penser qu’il sera facile de réduire l’écart » sur les deux premiers.