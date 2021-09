Des détails inédits du MacBook Pro viennent d’être divulgués par Apple lui-même

in

Le premier événement Apple de la saison nous a apporté plusieurs nouveautés il y a moins de deux semaines. Apple a dévoilé l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, l’iPad mini redessiné et un tout nouvel iPad. Mais la société a quelques autres produits passionnants prévus pour une sortie en 2021, selon les rumeurs. Les rapports indiquent qu’Apple pourrait organiser une conférence de presse supplémentaire plus tard cet automne. C’est là qu’il présentera les ordinateurs portables MacBook Pro redessinés et d’autres nouveaux produits. Nous pensons que nous savons déjà à quoi s’attendre des nouveaux MacBooks. Mais Apple vient peut-être de laisser tomber un autre détail sur les nouveaux ordinateurs portables lors d’une fuite accidentelle.

La mise à niveau du grand écran MacBook Pro

Le MacBook Pro redessiné est apparu dans une variété de rumeurs de divers initiés tout au long de l’année. Les premières rumeurs indiquaient qu’Apple souhaitait dévoiler les modèles MacBook Pro 16 pouces et 14 pouces à la WWDC en juin. Les propres vidéos YouTube d’Apple pour l’émission comprenaient des références à un appareil «M1X MacBook Pro» qui n’existe pas. M1X est le prétendu nom de la puce de nouvelle génération de la série M d’Apple.

Les initiés familiers avec les plans d’Apple ont proposé les mêmes prédictions MacBook Pro. Les nouveaux ordinateurs portables seraient dotés d’un châssis repensé avec des ports supplémentaires et un connecteur MagSafe. Outre l’USB-C, les MacBook Pro prendront en charge les cartes HDMI et SD, selon ces rumeurs.

L’écran représente également une grande mise à jour pour la série MacBook Pro 2021. Alors qu’Apple vend déjà un MacBook Pro 16 pouces basé sur Intel, il n’a jamais lancé de modèle 14 pouces. Cela change cette année. Plus important encore, les deux appareils seront censés comporter des écrans mini-LED. Plus tôt cette année, Apple a dévoilé l’iPad Pro 12,9 pouces, la première tablette à disposer d’un écran mini-LED.

Les déversements bêta de macOS Monterey révèlent des secrets

Apple vient de publier la septième version bêta de macOS Monterey, sa dernière mise à jour du système d’exploitation pour Mac. Un lecteur MacRumors a découvert de nouvelles résolutions d’affichage dans la dernière version bêta. Les spécifications d’affichage correspondent sans aucun doute aux prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui n’ont pas encore été publiés.

Les nouvelles résolutions d’écran sont “3456 x 2234 Retina” et “3024 x 1964 Retina”. Comme prévu, ils ne conviennent à aucun ordinateur Mac existant. Le MacBook Pro 16 pouces actuel a une résolution native de 3072 x 1920, tandis que le Pro 13 pouces a un écran 2560 x 1600.

Les nouvelles résolutions d’affichage indiquent qu’Apple améliorera la densité de pixels à environ 250 pixels par pouce. La densité de pixels actuelle se situe à 226-227 pixels par pouce.

Comme toujours, ces fuites restent non confirmées jusqu’à ce qu’Apple dévoile les nouveaux modèles de MacBook Pro. Cependant, ils proviennent du propre logiciel macOS d’Apple. Cela indique qu’Apple prévoit d’utiliser ces écrans particuliers dans un avenir proche. Les seuls Mac possibles qui justifieraient des affichages aussi impressionnants sont les ordinateurs portables MacBook Pro 16 pouces et MacBook Pro 14 pouces.

Avec la fin de l’événement iPhone 13, Apple pourrait bientôt annoncer plus de détails sur ses modèles de MacBook Pro 2021. Apple devrait organiser une autre keynote virtuelle le mois prochain. Mais la société pourrait également annoncer les nouveaux ordinateurs portables dans un communiqué de presse.