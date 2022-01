Des détails plus précis sur l’accord imminent de Man Utd émergent, y compris la clause de la Ligue des champions

Axel Tuanzebe semble sur le point de signer pour Napoli, et les détails les plus fins de ce que Manchester United recevra ont été révélés.

L’arrière central, 24 ans, avait lutté pour le temps de jeu alors qu’il était prêté à Aston Villa pour la troisième fois cette saison. Cela a conduit Manchester United à envisager de raccourcir son séjour. Cependant, ils ont perdu peu de temps pour préparer le prochain coup de Tuanzebe.

L’équipe de Serie A, Napoli, est apparue comme le prétendant n°1 pour décrocher le défenseur. Un accord de prêt de six mois a été proposé et l’ancien agent de Tuanzebe a suggéré que l’accord était pratiquement terminé.

S’adressant à Area Napoli (via Sport Witness), Colin Murdock a déclaré: «Napoli a prêté Axel Tuanzebe, notre ancien client. Je pense donc qu’ils ont terminé leurs opérations en ce qui concerne le rôle de défenseur central.

Maintenant, le gourou des transferts Fabrizio Romano a fait la lumière sur la compensation que United recevra lorsque l’accord franchira la ligne d’arrivée.

Romano a tweeté que les Red Devils recevront des « frais de prêt garantis de 600 000 € ».

Ils pourraient également recevoir 400 000 € supplémentaires si Napoli se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine. Napoli occupe actuellement la troisième position, à cinq points de la Juventus, cinquième.

Un montant supplémentaire de 200 000 € pourrait se retrouver dans les comptes de United si Tuanzebe atteint un objectif d’apparence non spécifié.

Romano a conclu en confirmant qu’il n’y avait pas d’option d’achat dans le prêt – indiquant que United voyait toujours un avenir pour Tuanzebe à Old Trafford sur toute la ligne.

Pendant ce temps, Teden Mengi a effectué un transfert « important » de Man Utd à Birmingham City, et le défenseur central a révélé le rôle joué par un appel téléphonique avec Tahith Chong.

Mengi, 19 ans, est l’un des meilleurs espoirs défensifs de Manchester United. L’arrière central avait été prêté à Derby Count la saison dernière, bien que ce passage ait été interrompu par une blessure.

Après avoir impressionné à Old Trafford en Premier League 2 cette saison, Mengi va maintenant accélérer son développement après un transfert de prêt à Birmingham jusqu’à la fin de la saison. La nouvelle a été confirmée par les sites officiels de Birmingham et de Man Utd.

Mengi rejoindra son compatriote star des Red Devils Tahith Chong à St. Andrews. L’ailier est actuellement absent à cause d’une blessure à l’aine. Mais Mengi a révélé que Chong n’avait que de bonnes choses à dire sur Birmingham.

«Je suis ravi d’être ici, a déclaré Mengi à BluesTV (via le site Web de Birmingham). « [I am] prêt à travailler dur et à démarrer pour le reste de la saison.

« C’était important pour moi d’essayer de trouver ce qui était le mieux pour moi, ce qui est ici au Blues et de simplement commencer et d’avoir autant de matchs à mon actif et de m’améliorer autant que possible en tant que joueur et en tant que personne.

« Dès que j’ai entendu parler du Blues, j’ai été directement au téléphone pour [Tahith] Chong et il m’ont dit que c’était super, les gars sont super, je vais en profiter, tout le monde est gentil. Alors j’ai hâte d’y être. »

