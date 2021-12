Des détails supplémentaires émergent sur la mort de l’ancienne star de la NFL Demaryius Thomas

Demaryius Thomas est décédé jeudi à l’âge de 33 ans, et de nouveaux détails sont apparus. Selon des documents de police obtenus par TMZ Sports, Thomas a été retrouvé mort sous la douche vers 19 heures. La police a répondu au domicile de Thomas à Roswell, en Géorgie, après avoir reçu un appel « en référence à un arrêt cardiaque ». Les documents indiquent que la dépêche a informé la police que la victime n’était « pas consciente et ne respirait pas ».

Lorsque les policiers sont arrivés à la maison, ils ont trouvé Thomas allongé sous la douche sur le dos avec des signes de rigor mortis. Thomas a été déclaré mort sur les lieux et une autopsie doit être pratiquée vendredi. La cousine de Thomas, LaTonya Bonseigneur, a parlé vendredi à l’Associated Press et a déclaré que la famille pensait que l’ancienne star des Denver Broncos était décédée des suites d’une crise.

« Il souffrait de convulsions depuis plus d’un an, et nous pensons qu’il a eu une crise alors qu’il prenait sa douche », a déclaré Bonseigneur lors d’un entretien téléphonique. « Il était seul et un ami n’a pas pu le joindre, alors il a appelé son chauffeur, qui a une clé à cause de ces crises, et il est rentré chez lui et l’a trouvé sous la douche. »

Thomas a été sélectionné au premier tour par les Broncos en 2010. Il a été avec l’équipe pendant neuf saisons avant de passer du temps avec les Houston Texans, les New England Patriots et les New York Jets. Au cours de sa carrière, Thomas a été sélectionné quatre fois pour le Pro Bowl et deux fois pour la All-Pro Second Team. Et en 2015, Thomas a aidé l’équipe à remporter le Super Bowl. Il a pris sa retraite de la NFL en juin de cette année et a terminé sa carrière dans la NFL avec 724 réceptions pour 9 763 verges et 63 touchés.

« Pendant neuf saisons à Denver, Demaryius s’est imposé comme un receveur large dominant et record qui a joué un rôle déterminant dans deux courses de championnat et notre victoire au Super Bowl 50 », ont déclaré les Broncos dans un communiqué. « Son héritage en tant que Bronco s’est étendu bien au-delà du terrain de jeu en tant que membre attentionné et généreux de notre communauté. DT aimait redonner – en particulier passer du temps avec les enfants – et a eu un impact sur d’innombrables vies à travers le Broncos Boys and Girls Club, les visites à l’hôpital, son camp de football et de nombreuses autres interactions authentiques. L’humilité, la chaleur, la gentillesse et le sourire contagieux de Demaryius resteront toujours dans les mémoires de ceux qui le connaissaient et l’aimaient. »