Des détails troublants émergent sur le meurtre de la star de l’Utah Aaron Lowe

Le demi de coin de l’Utah Aaron Lowe a été tué par balle dimanche matin à Salt Lake City.

Le joueur de 21 ans a été le premier joueur des Utes à recevoir la bourse commémorative Ty Jordan, conçue pour honorer l’ancien porteur de ballon de l’Utah décédé en décembre dernier.

Selon Vivian Chow d’ABC 4, la fusillade qui a finalement coûté la vie à Lowe s’est produite tôt dimanche matin vers 00h20. On pense que les choses ont dégénéré rapidement après qu’un groupe d’invités non invités a été invité à quitter une fête à la maison.

Les suspects sont toujours en fuite.

“Aaron était un jeune homme formidable, un leader de notre équipe de football et un rocher de résilience et de courage”, a déclaré le directeur sportif de l’Utah, Mark Harlan, dans un communiqué officiel. «Nous avons été en communication avec la famille d’Aaron et nous leur apportons un soutien, ainsi qu’aux étudiants-athlètes, aux entraîneurs et au personnel de tous nos programmes d’athlétisme, et nous resterons concentrés sur eux.»

L’entraîneur de l’Utah, Kyle Whittingham, a fait sa propre déclaration.

“Nous sommes dévastés d’apprendre le décès d’Aaron Lowe”, a-t-il déclaré. «Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis d’Aaron, ainsi qu’à l’autre personne qui a été blessée lors de cet incident tragique. Aaron était un excellent coéquipier, ami, frère et fils et était aimé de tous ceux qui le croisaient. Il nous manquera profondément. »

La fille du propriétaire des Bucks a décidé de faire entrer 2021 en beauté en se déshabillant tous. https://t.co/UgzhEEna4o – Jeu 7 (@game7__) 7 janvier 2021

Lowe était un joueur de troisième année et a participé à chacune des quatre premières sorties de l’équipe cette saison.

Au cours d’une année remplie d’arguments absurdes sur les reporters féminines de la SEC habillées «de manière inappropriée» et sur ce qui constitue une tricherie, cet incident tragique fournit une perspective et sert de triste rappel sur ce qui est vraiment important dans la vie.

En rapport: DeAndre Square, dans le Kentucky, suspendu pour cause d’intimidation? (Vidéo)