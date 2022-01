Des détails viennent de la Fed sur le plus grand renflouement bancaire de l’histoire en 2019, mais les médias l’ignorent

Pam et Russ Martens ont détaillé les plans de sauvetage massifs des banques dans le cadre du marché des pensions qui ont eu lieu en 2019 dans une série d’articles pour Wall Street on Parade au cours de la semaine dernière et plus.

La corruption et la tromperie sont clairement là, mais en dehors des Martens, les médias ont ignoré les données récentes que la Réserve fédérale de New York était légalement tenue de produire. Plus important encore, les informations donnent un aperçu de la faiblesse des fondamentaux de l’économie depuis longtemps.

En 2008, la période connue sous le nom de Grande Récession a commencé lorsque la Fed a distribué 3 144 milliards de dollars de prêts repo aux grandes banques criminelles pour les renflouer. Entre le 17 septembre 2019 et le 2 juillet 2020, les prêts repo ont totalisé 11,23 billions de dollars, soit 3,5 fois plus que les prêts de 2008.

Les Martens écrivent : « Les opérations de pension d’urgence de la Fed ont commencé sous la forme de prêts au jour le jour. Mais ensuite, la Fed a commencé à proposer régulièrement des prêts à terme de 14 jours en plus des prêts au jour le jour. Ensuite, il a commencé à ajouter des prêts à plus long terme.

Seules les banques connues sous le nom de «primary dealers» à Wall Street peuvent obtenir ces prêts de la Fed, et elles ne totalisent que 24 maisons de commerce. Et les mêmes mauvais acteurs en 2008 sont les mêmes aujourd’hui, notamment JP Morgan Securities, Bank of America Securities, Cantor Fitzgerald, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Nomura Securities International. Ce sont les plus gros emprunteurs.

«Ces révélations de la Fed, qui avaient été cachées au peuple américain pendant deux ans, auraient dû faire la une des journaux et sur les premières pages numériques de tous les principaux médias économiques. Au lieu de cela, il y a eu un black-out universel de l’histoire dans les plus grands organes d’information économique, notamment : Bloomberg News, le Wall Street Journal, la section affaires du New York Times, le Financial Times, Dow Jones’ MarketWatch et .. l’écriture des Martens.

Comme le soulignent les Martens, la Fed de New York détient en fait Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan Chase. Ainsi, la Fed possède en fait des banques en faillite, mais peut distribuer notre argent et imprimer de l’argent en dégradant notre monnaie pour se renflouer.

« ‘Inceste fédéral’ est une excellente phrase à ajouter au lexique Wall Street/Fed », écrivent les Martens. « Cela nous vient particulièrement à l’esprit lorsque nous pensons à l’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, qui est passée directement de son poste à la Fed à saisir des millions de dollars en frais de parole auprès des banques que la Fed était chargée de superviser. »

Les Martens ont tenté d’obtenir les commentaires de quatre des banques renflouées. Tous ont ignoré la demande, la seule réponse provenant de Citigroup déclarant qu’ils « refusaient de commenter ces données d’opérations d’open market ».

« Cela suggère fortement qu’une ou plusieurs banques vont prétendre qu’elles n’étaient pas tenues de divulguer ces dizaines de milliards de dollars de prêts d’urgence de la Fed – pour une crise financière qui n’a pas encore été expliquée et qui est survenue des mois avant le premier cas. de COVID-19 a été signalé par le CDC le 20 janvier 2020 – parce qu’ils ne prenaient pas vraiment de prêts d’urgence, mais étaient simplement des chevaliers blancs aidant la Fed assiégée dans ses opérations d’open market », écrivent les Martens.

Les Martens ont ajouté: «Malheureusement, cette excuse molle a une montagne de faits et de graphiques faciles à produire pour saper rapidement son endurance. Tout d’abord, la Fed n’est pas obligée de libérer ses opérations d’open market de routine. Il est seulement tenu de divulguer les noms des banques impliquées dans les opérations de prêt d’urgence. Deuxièmement, comme le montre le graphique ci-dessous, c’était la première fois depuis la crise financière de 2008 – la pire depuis la Grande Dépression – que la Fed initiait ses prêts repo d’urgence. La nette différence entre le graphique à barres de 2008 et le graphique à barres de 2019 écarte toute idée qu’il n’y avait pas de problème financier grave à l’automne 2019. »

C’est criminel, mais des médias aux politiciens, ils l’ignorent.

« Malgré cette reconnaissance que les produits dérivés ont joué un rôle central dans la pire crise financière de 2008 que les États-Unis ont connue depuis la Grande Dépression, ni la Fed, ni le Congrès, ni les régulateurs bancaires n’ont empêché ces banques de détenir des dizaines de milliards de dollars de dérivés avec des contreparties douteuses de l’autre côté. Pire encore, aux États-Unis, les produits dérivés sont détenus dans les unités bancaires assurées par le gouvernement fédéral des mégabanques, qui détiennent des dépôts pour les mamans et les pops à travers l’Amérique », écrivent les Martens.

Cette information personnifie la réalité que l’Amérique a pleinement adopté l’économie keynésienne. Les chiffres économiques sont une façade, quel que soit le parti qui occupe la Maison Blanche. Nous vivons de la drogue de l’argent facile, et nous devons arrêter de nourrir notre dépendance.

Alasdair Macleod écrit pour Gold Money :

« Il est de plus en plus difficile de voir une issue à ces difficultés, et l’espoir keynésien que la croissance économique résoudra le problème de la dette est tout simplement naïf. En 2010, des économistes respectés (Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff) ont conclu qu’à un taux de dette publique par rapport au PIB de plus de 90 %, il devient extrêmement difficile pour une nation de se sortir de son fardeau de la dette. Avec des économies avancées à un ratio moyen de 125 %, le Japon et la Grèce à plus de 200 % et certains pays de la zone euro à plus de 150 %, il existe des pièges à dette presque partout prêts à être déclenchés. »

« Dans les économies à monnaie fiduciaire très endettées, il ne peut y avoir qu’un seul résultat : une fois que l’un tombe dans une crise, les autres suivront avec une dégradation accélérée des devises, entraînant également la destruction de la confiance dans leurs devises. Et avec un ratio de dette publique de base par rapport au PIB de 125 %, les États-Unis avec leurs dollars sont parmi les autres à déstabiliser, étant sur-détenus par des étrangers et transmettant le risque à toutes les devises qui considèrent le dollar comme sa principale monnaie de réserve. . «

« On ne peut que conclure qu’à l’aube d’une nouvelle année, l’ajustement à la réalité du marché sera probablement plus violent que tout ce qui a été vu dans les années 1970. »

