Des détenues poursuivent la Californie pour avoir censuré des plaintes concernant des transferts d’hommes anatomiquement

Le California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) viole les droits du premier amendement des détenues en supprimant les références masculines de leurs plaintes concernant le transfert de femmes transgenres dans leurs établissements, selon un groupe féministe critique pour le genre.

Il s’agit de la plainte la plus inhabituelle dans le procès fédéral déposé cette semaine par le Women’s Liberation Front (WoLF) au nom des détenues Janine Chandler, Krystal Gonzalez, Tomiekia Johnson et Nadia Romero, qui affirment être victimes de violences sexuelles ou domestiques.

Ils contestent la constitutionnalité du projet de loi 132 du Sénat californien, en vigueur depuis 10 mois. Il permet aux détenus de choisir leur identité de genre à des fins de placement – et même de fouille corporelle – indépendamment de la chirurgie de réassignation sexuelle ou de l’hormonothérapie.

Lorsque Romero a déposé une plainte pour avoir été « attrapée par un homme dans son unité » et que Gonzalez a demandé un logement non mixte après qu’un détenu transgenre l’ait agressée sexuellement, les responsables de la prison ont décrit leurs agresseurs comme des femmes ou des femmes transgenres.

Être logé avec des prisonniers transgenres auto-identifiés qui sont anatomiquement de sexe masculin constitue également une punition cruelle et inhabituelle en violation du 8e amendement, et viole leurs droits de protection égale du 14e amendement, affirme la poursuite.

Cela expose les femmes biologiques, dont les installations sont déjà surpeuplées, à « un risque considérablement accru de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle, de viol et de violence physique », ainsi qu’aux maladies sexuellement transmissibles (MST) et à la peur psychologique de tels préjudices – une « punition officieuse . «

Étant donné le déséquilibre flagrant entre le nombre d’hommes et de femmes cherchant à être transférés dans les prisons de l’autre, la loi fonctionnellement « transforme[s] le système pénitentiaire californien d’être séparé par sexe… à un système composé d’établissements pour hommes et d’établissements mixtes. »

Ce printemps, le Los Angeles Times a interrogé plusieurs détenus transgenres dans des prisons pour hommes qui ont soulevé la question des détenus demandant des transferts dans des prisons pour femmes sous de faux prétextes. Le Transgender Gender-Variant & Intersex Justice Project a également critiqué la loi pour n’exiger que l’auto-identification.

Le directeur exécutif de WoLF, Mahri Irvine, a déclaré à Just the News que « la grande majorité des femmes en prison ont des antécédents de violence sexuelle et/ou domestique, commise contre elles par des hommes », même si les dossiers médicaux de la prison ne documentent pas des conditions telles que l’anxiété.

« C’est une hypothèse logique que de nombreuses femmes survivantes ressentiraient une détresse psychologique, de la peur ou de l’anxiété lorsqu’elles seraient obligées de partager des quartiers étroits et d’être nues ou semi-nues en présence d’hommes », a-t-elle écrit dans un e-mail.

Spray au poivre ‘plus fort’, préservatifs

La plupart des allégations ont été faites il y a des mois par WoLF et l’ex-délinquante à but non lucratif Woman II Woman, une autre plaignante.

L’une des affirmations les plus explosives était que les détenues avaient pris l’habitude de dormir selon des horaires afin que quelqu’un soit toujours éveillé, pour éviter les agressions sexuelles par les transferts anatomiquement masculins.

Les responsables du CDCR ont précédemment nié une autre affirmation selon laquelle les responsables de la prison pour femmes envisageaient de couper « les seuls arbres d’ombrage » dont les détenues pouvaient profiter afin que les hommes biologiques ne puissent pas fabriquer des « armes » à partir du bois.

Les responsables de la prison auraient déclaré aux membres du Conseil consultatif des détenus en juillet que personne ne serait « forcé de vivre avec une femme transgenre » et que ces transferts seraient « regroupés pour leur période d’orientation ». La loi ne prévoit aucune de ces conditions.

La poursuite cite un responsable anonyme qui a déclaré lors d’une audience au Sénat de Californie en août que « nous ralentissons un peu » les transferts de transgenres, pour nous assurer que « nous fournissons un logement sûr à notre population ».

Just the News n’a pas pu trouver la source de cette citation étendue, et Irvine a déclaré que son directeur juridique n’était pas disponible pour fournir immédiatement les preuves spécifiques derrière de nombreuses allégations, souvent attribuées à « des informations et des croyances ».

Parmi eux : le personnel pénitentiaire dispose désormais d’un « nouveau gaz poivré plus puissant » en prévision de faire face à des détenus plus forts et plus sujets aux émeutes, et a distribué « au moins temporairement » des préservatifs et des brochures sur la grossesse et les MST aux détenues.

Et en « modifiant le comportement du détenu plaignant [sic] propres mots, perception et substance des mesures correctives demandées » lorsqu’ils déposent des griefs administratifs contre le transfert des « hommes », le CDCR pratique le discours forcé.

« Connaissant ces conséquences probables et prévisibles du fait de parler des hommes hébergés dans des établissements pour femmes (et en attente de transfert), la liberté de parole et d’expression des plaignants est réfrigérée par le SB 132 », affirme la poursuite.

Cependant, il n’allègue pas qu’un détenu a été puni pour avoir utilisé, ou averti de ne pas utiliser, des pronoms masculins en ce qui concerne les détenus transgenres, ce qui est une allégation typique dans d’autres poursuites du premier amendement liées aux transgenres.

La loi ne prévoit pas non plus les « croyances religieuses sincères d’une femme » qui interdisent de partager un logement ou des installations intimes avec un homme, en violation de la clause d’établissement, selon le procès.

« Processus d’examen approfondi »

Même si WoLF et Woman II Woman ont déclaré en juin que les transferts de transgenres s’étaient « accélérés de façon spectaculaire » quelques mois plus tard, le procès indique que seuls 23 ont été achevés, tout en affirmant que « près de 300 » détenus transgenres attendent l’approbation des demandes de transfert. .

L’attachée de presse du CDCR, Dana Simas, a donné à Just the News différents chiffres officiels mais a également utilisé une terminologie différente.

Au 18 octobre, 276 détenus dans des établissements pour hommes ont demandé des transferts; sept ont été refusées, 10 « ont changé d’avis » et les autres sont en cours d’examen, a-t-elle écrit dans un e-mail. Huit détenues dans des établissements pour femmes ont demandé des transferts.

Au 22 octobre, 25 des 41 transferts de transgenres approuvés avaient été placés dans un établissement pour femmes, a déclaré Simas.

Elle a refusé de commenter davantage, sauf pour souligner le « processus d’examen approfondi » du CDCR pour les « demandes de logement fondées sur le genre » et a noté que les lois fédérales et étatiques imposent des « dispositions spécifiques pour les personnes non conformes au genre » dans ses prisons.