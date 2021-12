Des dîners de Noël ruinés après que les supermarchés auraient vendu des dindes «pourries» aux clients

Certaines familles n’ont pas pu avoir le festin de Noël qu’elles prévoyaient pour le dîner cette année. Il y avait une grande partie du repas gâchée : le plat principal était la dinde. Selon Wales Online, plusieurs chaînes de supermarchés ont vendu des dindes pourries, laissant beaucoup de gens ne se sentant pas rassasiés cette année. Selon l’indignation sur Twitter, les chaînes d’épiceries Aldi, Tesco et Marks and Spencer ont vendu de la viande avariée et les gens n’en sont pas contents. En conséquence, certaines familles n’ont pas passé un joyeux Noël à cause du flop des repas.

Au lieu d’obtenir un oiseau frais, beaucoup disent que leurs dindes se sont effondrées et ont été ratatinées. Claire Woods a tweeté à Aldi, écrivant: « Cette dinde dit qu’elle en nourrit 10, elle ne nourrit personne, elle est pourrie !!!! Achetée mardi soir et réfrigérée depuis. Les maris fulminent. » Emma Durcan a emboîté le pas, écrivant à M&S sur Twitter: « La couronne de dinde brillante sent le pourri et merci @marksandspencer c’est le dîner ruiné. »

V Eade a fait face à une déception similaire avec Mark et Spencer, en les tweetant: « Bleurgh … merci @marksandspencer pour une dinde pourrie et nauséabonde prétendument bonne jusqu’au 27 décembre. » Emily Farndon a tweeté à Tesco à propos de son oiseau, écrivant: « Absolument furieuse, merci beaucoup pour un jour de Noël gâché, j’ai retiré notre couronne de dinde que j’ai sortie hier de son emballage à une horrible odeur piquante, la dinde est éteinte alors merci beaucoup. »

Tesco a conseillé à Fardon dans sa réponse sur Twitter de « rapporter l’emballage et le reçu au service client lorsqu’il est ouvert et pratique pour vous ». Tesco, Aldi et Marks et Spencer ont tous été contactés pour commenter la situation.

Un porte-parole d’Aldi a commenté : « Nous sommes désolés qu’un petit nombre de nos produits n’aient pas répondu à nos normes élevées habituelles. Si les clients ne sont pas entièrement satisfaits de leur achat, ils peuvent retourner les articles dans leur magasin local avec une preuve d’achat pour un remboursement intégral. »

Les supermarchés ont également tweeté de nombreuses excuses à ceux qui se plaignent. Ils encouragent les clients à entrer en contact afin que leurs plaintes puissent être résolues.

C’est une bonne chose que les remboursements soient en règle. Dommage que le dîner soit nul pour beaucoup.