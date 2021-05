Des diplomates de l’Inde et de l’Afrique du Sud travaillent ensemble aux États-Unis sur la dérogation aux ADPIC aux vaccins COVID-19

L’OMC doit tenir une réunion sur cette question le 5 mai.

Des diplomates de l’Inde et de l’Afrique du Sud travaillent ensemble pour convaincre les législateurs et les décideurs américains de la nécessité de soutenir leur proposition devant l’OMC de renoncer temporairement à certains des aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) pendant l’urgence COVID-19.

Courant contre la montre, en raison de la gravité de la situation dans divers pays à travers le monde, y compris l’Inde, les diplomates des deux pays ont fait le tour quotidien du Capitole américain et des couloirs du pouvoir à Washington DC, pour la plupart virtuellement, soulignant la faites remarquer qu’il s’agit de l’un des éléments clés pour sauver des vies.

Outre les hauts diplomates des deux pays, les deux ambassadeurs Taranjt Singh Sandhu d’Inde et Nomaindiya Cathleen Mfeketo d’Afrique du Sud ont déployé des efforts coordonnés pour atteindre les législateurs du Capitole et les décideurs politiques de l’administration Biden. Lundi, Sandhu a eu une réunion virtuelle avec l’ambassadeur du Kenya aux États-Unis, Lazarus O Amayo.

“A discuté des questions relatives à la coopération dans les vaccins et thérapies COVID-19 abordables pour assurer la santé publique mondiale et renforcer la lutte contre la pandémie”, a tweeté Sandhu.

Alors que l’administration Trump n’a pas encore lancé d’appel sur cette question, ses hauts fonctionnaires ont mené une série de consultations intenses avec diverses parties prenantes, y compris les principaux producteurs de vaccins COVID-19, comme Pfizer et Moderna, et les chefs de l’Organisation mondiale du commerce. (OMC) et les principaux groupes de défense des entreprises comme les chambres de commerce des États-Unis.

Les lectures publiées par le bureau des représentants commerciaux américains Katherine Tai au cours du dernier mois après ses réunions avec diverses parties prenantes en sont le reflet.

Lundi, Tai a pratiquement rencontré le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang, pour discuter de l’augmentation de la production de vaccins, du rôle de la propriété intellectuelle dans la résolution des problèmes de pandémie, selon le dernier relevé de l’USTR.

Tai et Tang ont partagé leurs points de vue sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays en développement et la proposition de dérogation à certaines dispositions de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour la pandémie COVID-19 ». Dit l’USTR.

L’OMC doit tenir une réunion sur cette question le 5 mai. Bien que sympathique et attentive à la question soulevée par l’Inde et l’Afrique du Sud, la Maison Blanche reste indécise sur l’opportunité d’assouplir les protections par brevet des vaccins COVID-19 pour aider à renforcer la production à l’étranger.

«Il n’y a pas encore eu de décision ou de recommandation venant de l’USTR, une décision qui est venue au président, ni une décision prise. Mais notre objectif global est de fournir autant d’approvisionnement à la communauté mondiale et de le faire de manière rentable. Et c’est notre considération », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, aux journalistes la semaine dernière.

Cependant, la sensibilisation massive de l’Inde et de l’Afrique du Sud a abouti à un soutien écrasant sur la question par les membres du Congrès. Les démocrates, en particulier, les législateurs progressistes ont exhorté l’administration Biden à affaiblir la protection des brevets sur les vaccins COVID-19 dans le monde.

La semaine dernière, plus de 100 membres du Congrès ont écrit une lettre au président Joe Biden, déclarant que du point de vue de la santé publique mondiale, cette dérogation est vitale pour garantir un volume suffisant et un accès équitable aux vaccins et aux thérapies COVID-19 dans le monde.

La dérogation aux ADPIC est également essentielle pour garantir que toutes les économies mondiales, y compris l’économie américaine, puissent se remettre de la pandémie et prospérer. En termes simples, nous devons rendre les vaccins, les tests et les traitements disponibles partout si nous voulons écraser le virus n’importe où, indique la lettre.

Dans leurs lettres à Biden, les dirigeants du caucus indien de la Chambre des représentants des États-Unis et du Sénat ont appelé à une dérogation aux ADPIC sur les vaccins COVID-19. Au niveau individuel, des législateurs comme la députée américano-indienne Pramila Jayapal, le membre du Congrès Raja Krishnamoorthi et Ro Khanna ont été très bruyants sur cette question, tout comme de puissants sénateurs démocrates comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.