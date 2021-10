Des dirigeants chrétiens déchirent un article du Washington Post affirmant que la lutte contre l’avortement est fondée sur une mauvaise lecture d’un passage de la Bible

Les chrétiens pro-vie ont récemment réagi avec véhémence après qu’un article de journal a affirmé que le mouvement pro-vie était basé sur une mauvaise lecture de la Bible hébraïque, en particulier un passage de l’Exode.

Ces chrétiens ont cité des dizaines de passages et de nombreux thèmes majeurs qui font passer le message pro-vie contre l’avortement, en réponse à l’histoire du Washington Post.

Dans l’article, le rabbin Danya Ruttenberg et la ministre baptiste pro-avortement Katey Zeh affirment qu’une grande partie de l’opposition juive et chrétienne à l’avortement provient « d’un seul mot mal traduit il y a plus de 2 000 ans ».

Ils se réfèrent à Exode 21:22-23, un passage énonçant une loi sur ce qui se passe lorsqu’un homme frappe une femme enceinte, provoquant la sortie de son bébé. Ruttenberg et Zeh retracent l’histoire d’une erreur de traduction à travers des penseurs chrétiens clés comme Augustin et Thomas d’Aquin, affirmant que l’interdiction de l’avortement après « l’accélération » résultait de cette erreur de traduction.

DES ÉTUDIANTS CHRÉTIENS RIP PSYCHOLOGY ÉTUDE AFFIRMANT QUE L’ACTIVISME LGBTQ NE POSE PAS DE MENACE POUR LES CHRÉTIENS

« Un article du Washington Post a récemment affirmé qu’un mot avait été mal traduit il y a des milliers d’années dans un passage d’Exode 21 sur la fausse couche, et c’est pourquoi tant de chrétiens croient que la vie commence à la conception », Franklin Graham, président de la Billy Graham Evangelistic Association. et Samaritan’s Purse, a déclaré Fox News. « Je ne suis pas d’accord. »

« Nos croyances sur le caractère sacré de la vie ne sont pas seulement liées à un seul verset que certains peuvent essayer de trouver à redire – elles sont enveloppées dans l’intégralité des Écritures », a expliqué Graham. « Le thème incontournable et indubitable que Dieu nous a créés et nous aime est répété tout au long de la Bible. »

« Nos croyances sur le caractère sacré de la vie ne sont pas seulement liées à un seul verset que certains peuvent essayer de trouver à redire – elles sont enveloppées dans l’intégralité des Écritures. » -Franklin Graham

Franklin Graham, président de la Billy Graham Evangelistic Association et de Samaritan’s Purse.

Graham a cité une grande variété de passages, de Dieu créant les humains à l’image de Dieu (Genèse 1:27) au Psaume 139, dans lequel le roi David déclare à Dieu : « Tu m’as tissé dans le ventre de ma mère… Mon corps n’était pas caché de toi quand j’ai été fait dans le lieu secret, quand j’ai été tissé ensemble dans les profondeurs de la terre. Tes yeux ont vu mon corps informe. Il a cité Jérémie 1:5, qui se lit comme suit : « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, avant que tu sois né, je t’ai mis à part.

Graham a également cité Luc 1, un passage dans lequel Elizbeth et Marie, qui sont alors enceintes de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, se rencontrent et Elizabeth sent que Jean bondit dans son ventre en sentant la présence de Jésus.

LES DIRIGEANTS CHRÉTIENS SLAM CONTENT L’ÉVÊQUE TRANSGENRE DE LA DÉNOMINATION LUTHÉRIENNE : UNE « RÉVOLTE » CONTRE DIEU

« J’encourage quiconque suggère que les Écritures ne plaident pas clairement en faveur du caractère sacré de la vie à passer plus de temps à lire la Parole de Dieu », a ajouté Graham.

Mark Tooley, président de l’Institute on Religion and Democracy, a également répliqué à l’article du Post.

« C’est idiot de créer des vues chrétiennes provie de 2000 ans dans un seul verset biblique », a déclaré Tooley à Fox News. « Une telle perspective suppose un fondamentalisme étroit et fragile qui peut être effondré en tirant une seule carte du fragile château de cartes. L’enseignement chrétien pro-vie est organique à l’ensemble de l’Écriture et a été affiné au fil des millénaires. »

« L’enseignement chrétien pro-vie est organique à l’ensemble de l’Écriture et a été affiné au cours des millénaires. » — Mark Tooley, Institut sur la religion et la démocratie

Mark Tooley, président de l’Institut sur la religion et la démocratie. (Institut sur la religion et la démocratie)

« Cela provient de l’hypothèse que tous sont créés par Dieu et sacrés pour Lui, et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes mais à Lui », a soutenu Tooley. « Le christianisme est particulièrement soucieux de protéger les plus vulnérables et de prendre la défense de ces semblables qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, que ce soit au début ou à la fin de la vie. La vision pro-vie est le fruit de tout l’Évangile. »

Al Mohler, président du Southern Baptist Theological Seminary, a également répliqué à l’article du Post.

PLUS D’AMÉRICAINS S’IDENTIFIENT COMME ÉVANGÉLIQUES APRÈS LES ANNÉES TRUMP

« Le cas chrétien encore une fois de l’avortement n’est basé sur aucun verset de la Bible, encore moins sur une prétendue mauvaise traduction d’un verset », a déclaré Mohler à Fox News, citant le Psaume 139 et Luc 1. Il a également fait référence à un passage répondant au Post. article dans son podcast « The Briefing ».

« L’église primitive a compris que l’avortement était un péché horrible, exigeant la réponse chrétienne la plus forte », a ajouté Mohler, citant à la fois La Didache, un document de l’église primitive du premier siècle, et les Constitutions apostoliques, un document du quatrième siècle. « La foi chrétienne affirme que l’enfant à naître exige notre défense et que l’avortement est un péché grave. »

« La foi chrétienne affirme que l’enfant à naître exige notre défense et que l’avortement est un péché grave. » — Al Mohler, Séminaire théologique baptiste du Sud

Al Mohler, président du Southern Baptist Theological Seminary. ( )

« L’article du Washington Post alléguant une erreur de traduction d’Exode 21 est une tentative désespérée de détourner l’attention de l’horreur morale de l’avortement », a conclu le président du SBTS.

Alveda King, leader pro-vie et nièce du regretté leader des droits civiques Martin Luther King Jr., a cité pas moins de 23 passages bibliques soutenant une éthique pro-vie. Elle a cité Genèse 1, Psaume 139 et Luc 1, mais elle a également cité Genèse 9:6 (« Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ») et Exode 20:16 (« Tu ne tueras pas » ), parmi beaucoup d’autres.

Alveda King, une nièce du défunt leader des droits civiques Martin Luther King Jr. (Fox News)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

King a déclaré à Fox News que « le mouvement pro-vie remonte très facilement à Deutéronome 30:28 où il est dit : « Aujourd’hui, j’appelle les cieux et la terre comme témoins contre vous que j’ai mis devant vous la vie et la mort, les bénédictions et malédictions. Maintenant, choisissez la vie, afin que vous et vos enfants puissiez vivre. »