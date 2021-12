Des dirigeants du BJP et du SDPI tués dans les 12 heures au Kerala, la section 144 imposée à Alappuzha

La police a déclaré qu’elle soupçonnait que l’attaque mortelle contre Sreenivas, également membre du comité d’État du BJP, était en représailles au meurtre de Shan.

Le district côtier d’Alappuzha, au Kerala, a été secoué par les assassinats consécutifs de deux chefs de parti, le premier appartenant au Parti social-démocrate de l’Inde, la branche politique du Front populaire indien, et le second au BJP, ce qui a entraîné le blocage de l’interdiction. ordre de la police dimanche.

La police a déclaré que l’avocat du secrétaire d’État du BJP OBC Morcha, Ranjith Sreenivas, avait été attaqué dans la ville d’Alappuzha tôt le matin à son domicile. Un gang a fait irruption dans sa maison et l’a piraté à plusieurs reprises alors qu’il se préparait pour sa promenade matinale. Ranjith s’était présenté aux récentes élections législatives en tant que candidat du BJP.

Le secrétaire d’État du SDPI, KS Shan, a également été agressé par un gang samedi soir. Alors qu’il conduisait un deux-roues, il a été renversé par une voiture. Les assaillants sont sortis du véhicule et ont piraté Shan à plusieurs reprises. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital local d’Alappuzha, puis dans un hôpital de Kochi, où il est décédé vers minuit.

La police a déclaré qu’elle soupçonnait que l’attaque mortelle contre Sreenivas, également membre du comité d’État du BJP, était en représailles au meurtre de Shan. Le surintendant de la police du district d’Alappuzha, G Jaidev, a déclaré que la police cherchait à savoir si les meurtres étaient liés et avaient un caractère de représailles.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a déploré dans un communiqué les tueries d’Alappuzha. « Il y aurait une action policière stricte pour arrêter les assaillants ainsi que ceux qui ont travaillé derrière les meurtres odieux. De telles activités criminelles sont préjudiciables à la société. Je suis sûr que les gens isoleraient les éléments criminels et leur attitude haineuse », a déclaré Vijayan.

