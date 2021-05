Des disques de platine et d’or appartenant à Jimi Hendrix Experience le batteur Mitch Mitchell à vendre aux enchères

Un disque de platine et deux disques d’or appartenant à l’origine au batteur du EXPÉRIENCE JIMI HENDRIX devraient prendre des milliers de livres en Ventes aux enchères d’Ewbank le 27 mai.

Mitch Mitchell, qui a terminé le classique EXPÉRIENCE JIMI HENDRIX gamme aux côtés Hendrix lui-même et Noel Redding, joué sur tous les tubes du groupe, y compris “Salut Joe”, “Purple Haze”, “Le vent pleure Marie”, “Chili vaudou” et “Tout au long de la tour de guet”.

Lorsque Hendrix décédé à l’âge de 27 ans en septembre 1970, Mitchell ont continué à travailler sur le matériel qu’ils avaient assemblé plus tôt dans l’année pour le prochain album studio. Cela a conduit à la libération posthume de “Le cri de l’amour” en mars 1971. Il est finalement devenu platine, mais avant cela, il est devenu or, commémorant la vente de 500 000 exemplaires de l’album et de la cassette.

Originaire de Mitchellde la succession, le disque d’or est accompagné d’une lettre manuscrite de provenance confirmée de sa femme Dee, daté de mars 2021.

Le deuxième disque d’or est pour “Crash Landing”, un autre album posthume de Hendrix, sorti en 1975, qui Dee Mitchell a également confirmé qu’elle provenait de la succession de son mari.

Le plus excitant est peut-être Mitchelldisque de platine pour “Audacieux comme l’Amour”, le deuxième album studio de la EXPÉRIENCE JIMI HENDRIX, sorti en décembre 1967, qui figurait dans le top dix des charts américains (n ​​° 3) et britanniques (n ° 5). Pierre roulante l’a classé comme n ° 92 dans les “500 plus grands albums de tous les temps”. Cela ne s’est presque jamais produit – et la date de sortie a dû être retardée – après Hendrix a perdu la bande maîtresse sur la première face du LP dans un taxi londonien. Un remix rapide a résolu le problème, mais le groupe a regretté la perte car ils considéraient que la qualité de certains remix n’était pas aussi bonne que l’original.

Les estimations pour les disques d’or en EwbankLa vente “Divertissements, souvenirs et accessoires de cinéma” est de 2 500 à 3 500 £ (3 500 $ – 4 950 $) chacune, tandis que le disque de platine est proposé entre 3 500 et 4 500 £ (4 950 $ – 6 400 $). Ils peuvent être consultés en ligne sur www.ewbankauctions.co.uk où il y a également des détails sur l’inscription aux enchères en ligne en direct.

Photos gracieuseté de Ventes aux enchères d’Ewbank

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).