“Des distances considérables” pour l’arrivée de De Paul à l’Atlético

23/06/2021 à 20:59 CEST

L’arrivée de Rodrigo De Paul à l’Atlético semble durer longtemps. Malgré le fait qu’il a été question ces derniers jours d’un accord étroit, l’Udinese lui-même a nié que la situation soit telle que, bien que il a reconnu le favoritisme du sommier pour décrocher son étoile.

« Il y a des négociations pour De Paul et l’Atlético de Madrid est l’un des plus avancés, mais les distances sont encore considérables. D’autres clubs comme lui aussi. Les négociations n’ont pas encore démarré & rdquor;, a déclaré Pierpaolo Marino, directeur sportif de l’Udinese, sur Radio Kiss Kiss’. L’Udinese veut inscrire environ 40 millions pour son transfert, un montant que l’Atlético n’est pas disposé à atteindre pour l’instant. L’une des dernières offres approchait les 30 plus un joueur comme monnaie d’échange.

« La négociation n’est pas encore terminée, mais elle est en bonne voie. Il est juste qu’avec 27 ans, il veuille partir et quand cela arrivera, nous serons prêts à le remplacer. Il n’y a toujours rien de signé et certaines choses doivent être déposées. L’Atlético a un avantage sur De Paul, mais ils n’ont pas encore conclu d’accord, sinon ce serait officiel & rdquor;, a ajouté Marino lui-même dans ‘Tutti Convocati’.