Des dizaines d’adolescents migrants non accompagnés sont testés positifs au COVID-19 au San Diego Convention Center ⋆ .

Au moins 69 filles migrantes non accompagnées détenues au centre de convention de San Diego ont été testées positives pour le coronavirus, selon un article de presse mardi.

La plupart des filles ont été testées positives pour le virus avant d’arriver au refuge, tandis que six ont été testées positives à leur arrivée samedi et quatre autres ont été testées positives depuis lors, selon NBC News.

Il y a maintenant 723 filles migrantes non accompagnées détenues au centre des congrès. Au moins 247 personnes sont arrivées lundi et environ 250 devraient arriver au centre tous les deux jours jusqu’à ce que le refuge atteigne sa capacité de 1400 personnes, selon la porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, Bonnie Preston.

Les responsables ont déclaré que les personnes infectées par le virus avaient été transportées séparément au refuge.

Le premier groupe de migrants a atteint le refuge samedi et est composé de filles non accompagnées de 13 à 17 ans. Les responsables s’attendent à ce que l’installation atteigne sa capacité maximale d’ici le 4 avril.

