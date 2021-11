Des dizaines de blessés dans un écrasement intentionnel lors d’un défilé aux États-Unis

22/11/2021

Plus d’une vingtaine de personnes ont été blessées dans le attaque à la voiture contre des participants à un défilé de Noël qui s’est tenue ce dimanche dans la ville de Waukesha, dans l’État du Wisconsin (États-Unis), selon Dan Phillips, chef de la police de cette municipalité.

Phillips et le maire de la ville, Shawn Reilly, ont brièvement comparu devant les médias pour confirmer le nombre de blessés, ainsi que celui un suspect est recherché, et ils ont assuré qu’il n’y avait plus de menaces et que la zone dans laquelle l’événement s’était produit était sécurisée. Le chef de la police a également déclaré que le véhicule avec lequel cette attaque a été perpétrée a été récupéré, un SUV rouge.

L’événement s’est produit dans l’après-midi dans la ville de Waukesha, lorsqu’un véhicule a franchi le contrôle de police et s’est précipité vers les personnes qui participaient à ce défilé.

Selon un témoin à la télévision CNN, il y avait plusieurs blessés étendus au sol incapables de bouger.

Dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui montrent apparemment le véhicule susmentionné se dirigeant à grande vitesse vers l’endroit où se tenait le défilé. Dans l’une de ces vidéos, vous pouvez entendre des coups de feu dirigés vers la voiture quand le cordon de police est sauté.

