Des dizaines de chameaux expulsés d’un concours de beauté en Arabie saoudite parce que leurs propriétaires avaient utilisé du Botox pour les embellir | Vie

Le King Abdulaziz Camel Festival en Arabie saoudite est une tradition que ses organisateurs prennent très au sérieux, au point d’utiliser des rayons X, des ultrasons et des tests génétiques pour démasquer les tricheurs.

À l’un des plus grands salons animaliers au monde. le Fête du chameau du roi Abdulaziz dure 40 jours et rassemble plus de 30 000 propriétaires de chameaux, qui viennent de tous les coins du monde, de la Russie à l’Inde ou aux États-Unis.

Plus de 100 000 personnes viennent voir concours de beauté de chameau. C’est une compétition qu’ils prennent très au sérieux, car il n’y a rien de moins que 58 millions d’euros de prix. Bien plus que dans les concours de beauté humaine.

Quand il y a tant d’argent et de prestige en jeu, il n’est pas surprenant qu’ilLes participants trichent, difficile à détecter.

Mais cette année, les choses ont été différentes, car les juges ont utilisé « la plus haute technologie » pour détecter les chameaux artificiellement embellis.

Selon la BBC, les organisateurs ont examiné tous les chameaux participants avec des rayons X, des ultrasons et des analyses génétiques, pour détecter toutes sortes d’altérations.

C’est ainsi qu’ils ont découvert que 27 chameaux avaient altéré leurs muscles et leurs os en utilisant des sangles ou des bandages, et 16 chameaux ont reçu des injections de Botox, pour raffermir votre visage ou détendre vos muscles.

Les astuces que les propriétaires de chameaux utilisent pour gagner des prix au célèbre festival sont très variées.

En plus du botox, ils sont utilisés charges de collagène augmenter la taille des lèvres et du nez et administrer les hormones pour stimuler la croissance musculaire.

Ils sont également utilisés élastiques sur les animaux pour étirer vos muscles ou vos os, réduisant ainsi le flux sanguin.

Ce type de tricherie est considéré comme une insulte à feu le roi Abdulaziz, fondateur de la patrie, et ils sont punis de lourdes amendes.

Pour l’injection de botox, de collagène ou d’hormones l’amende est d’environ 25 000 euros. Tresser, couper ou colorer la queue du chameau est passible d’une amende d’environ 7 000 euros.

Lors de l’évaluation la beauté d’un chameau les juges prennent en compte des aspects tels que la façon de marcher, la taille du nez et des lèvres, la finesse du cou et la fermeté de la bosse.

Les chameaux sont un marché important en Arabie saoudite. Plus de 1,5 million de chameaux portent une puce de localisation, en cas de perte ou de vol.