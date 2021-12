Des dizaines de désespérés ont traversé la Manche le jour de Noël

Les migrants ont été aidés à se mettre en sécurité pendant la période des fêtes (Photo : PA)

Près de 70 personnes ont été mises en sécurité par les autorités britanniques le jour de Noël, après avoir tenté de traverser la Manche.

Des agents des forces frontalières ont emmené un groupe de personnes à Douvres, dans le Kent, aux premières heures de samedi, à la suite d’un incident impliquant deux petits bateaux.

Tard samedi après-midi, ils ont déclaré que 67 personnes avaient été secourues après avoir tenté de traverser la Manche.

Entre-temps, les autorités françaises ont également intercepté un bateau, sans que l’on sache combien de personnes se trouvaient à bord.

Les photos montraient des agences britanniques amenant un groupe de personnes peu avant 1h30 du matin le jour de Noël.

Ils étaient blottis dans des couvertures blanches et portaient des masques chirurgicaux bleus.

De très jeunes enfants étaient parmi eux.

Un jeune enfant est porté par un officier des forces frontalières (Photo: PA)



Un groupe de personnes a été amené à Douvres, dans le Kent, au petit matin (Photo: PA)



Un autre bateau a été intercepté par les Français (Photo: PA)

Le ministre de la Justice et de la Lutte contre les migrations illégales, Tom Pursglove, a déclaré que les gens ne devraient pas essayer de traverser la Manche, et a plutôt suggéré de demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent.

Il a déclaré: « Le public réclame des réformes depuis deux décennies et c’est ce que ce gouvernement propose à travers notre nouveau plan pour l’immigration.

«Le projet de loi sur la nationalité et les frontières érigera en infraction pénale le fait d’arriver sciemment au Royaume-Uni illégalement et introduira des peines d’emprisonnement à perpétuité pour ceux qui facilitent l’entrée illégale dans le pays.

Ce Noël me renforce à quel point il est vital que nous mettions un terme une fois pour toutes aux traversées dangereuses des petits bateaux. – Natalie Elphicke MP (@NatalieElphicke) 25 décembre 2021

Près de 70 personnes ont été secourues après avoir tenté de traverser la Manche le jour de Noël (Photo: PA)



Le groupe a reçu des couvertures et des masques dans des conditions glaciales (Photo: PA)

« Cela renforcera également les pouvoirs de Border Force pour arrêter et rediriger les navires, tout en introduisant de nouveaux pouvoirs pour renvoyer les demandeurs d’asile afin que leurs demandes soient traitées en dehors du Royaume-Uni. »

Les traversées se sont poursuivies pendant des mois malgré les affirmations de la ministre de l’Intérieur Priti Patel selon lesquelles elle prenait des mesures pour les arrêter.

Les traversées très dangereuses, souvent sur des navires en mauvais état, ont à plusieurs reprises entraîné la mort de personnes vulnérables.

Pendant ce temps, le député conservateur de Douvres a été critiqué pour ses commentaires sur les traversées de la Manche le jour de Noël, qui ont été jugés par beaucoup comme manquant de bonne volonté festive.

Natalie Elphicke a tweeté: « Ce Noël me renforce à quel point il est vital que nous mettions fin une fois pour toutes aux traversées dangereuses de petits bateaux. »

