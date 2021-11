Des dizaines de jeux étaient injouables ce week-end grâce à une faute avec Denuvo DRM

Au cours du week-end qui vient de s’écouler (6 octobre-8 novembre), des dizaines de jeux étaient injouables sur PC grâce à un Denuvo domaine se déconnecte. La panne a affecté les jeux solo et multijoueurs, et il suffit de dire que les gens ne sont pas contents.

Si vous avez essayé de démarrer un jeu qui utilise Denuvo DRM au cours du week-end (dont l’un peut être le récent Guardians of the Galaxy de Square Enix, par exemple), vous avez peut-être remarqué que le jeu ne fonctionnait pas. Les communautés Resetera et Steam ont eu divers fils de discussion sur le problème, les deux parties de la communauté des joueurs se disant – encore une fois – que Denuvo gâchait leur bon temps.

Mais pourquoi est-ce arrivé? Il semble qu’un domaine Denuvo n’ait pas été renouvelé, ce qui a entraîné une erreur « serveur non accessible » pour les joueurs essayant de se connecter et tombant à l’obstacle Denuvo.

« Un domaine Denuvo était inaccessible hier après-midi CET », a déclaré la société dans une déclaration à PC Gamer, confirmant apparemment que les problèmes de domaine étaient à l’origine de la panne (mais n’publiant la déclaration qu’une fois le problème résolu).

« Le problème a été résolu après que nous ayons reçu une notification de notre contrôle automatique du système. Après le correctif, il n’y avait aucune restriction ou limitation pour le joueur. Denuvo s’efforce de mettre en œuvre de nouvelles améliorations pour éviter de tels temps d’arrêt à l’avenir. »

D’autres jeux récemment sortis, comme Football Manager 2022, ont également été affectés par la panne.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que le DRM s’interpose entre les joueurs et leurs jeux : le DRM de Metal Gear Rising a désactivé l’édition Mac du jeu, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a bloqué les joueurs d’un jeu solo à cause de toujours- DRM en ligne et Resident Evil Village sur PC ont également été énormément affectés par la technologie anti-piratage.

De plus en plus, les studios s’efforcent de supprimer la technologie de leurs jeux – et certains studios décident même de se débarrasser de Denuvo avant le lancement de leur jeu. Des erreurs et des cas comme ceux qui se sont produits ce week-end ne font donc pas grand-chose pour convaincre les joueurs que la technologie est une bonne chose, en fait.