Des dizaines de magasins Morrisons ont rencontré des protestations contre le bien-être des poulets

Des dizaines de magasins Morrisons au Royaume-Uni ont été confrontés samedi à des protestations de militants pour le bien-être des animaux au sujet d’allégations concernant le poulet qu’il vend.

Doug Maw, un employé de Morrisons faisant l’objet de mesures disciplinaires pour avoir participé à une campagne de protection des animaux, a dirigé les manifestations devant les magasins du géant de la vente au détail à Liverpool, Manchester, Dundee, Bristol, Londres, Sheffield et Reading, entre autres.

Les militants des organisations caritatives Open Cages, Animal Equality UK et The Humane League UK appellent Morrisons à signer le Better Chicken Commitment (BCC) – une politique créée par des experts en bien-être animal pour lutter contre les pires formes de souffrance endurées par les poulets dans les épiceries et les aliments. des chaînes d’approvisionnement.

Maw a d’abord participé à la campagne de bienfaisance « Morrisons Misery » en signant une pétition et en partageant un lien dans le groupe Facebook interne de l’épicerie Big 4.

Il a ensuite été convoqué à une réunion et on lui a dit que le message était inapproprié, comme l’a rapporté The Independent, et qu’un processus d’audience disciplinaire est toujours en cours.

Plus tôt ce mois-ci, une enquête Open Cages sur la chaîne d’approvisionnement en poulet de Morrisons a présenté des images de malformations, de corps en décomposition et de souffrances dans chaque ferme visitée.

Les images ont incité les manifestants à brandir des pancartes accusant Morrisons de produire des «FrankenChickens».

Maw a déclaré : « Je suis un défenseur passionné du bien-être animal depuis des décennies.

« Morrisons m’a fait me sentir malvenu en tant que membre du personnel et a remis en question mon engagement envers l’entreprise pour faire passer mes valeurs en premier.

« Je pense que nous avons tous la responsabilité de demander des comptes aux entreprises pour lesquelles nous travaillons et de les encourager à faire mieux. C’est ainsi qu’on fait avancer les choses.

“Quand j’ai vu par moi-même à quel point les conditions étaient mauvaises dans la récente enquête, j’ai su que je devais faire quelque chose de plus grand, et c’est pourquoi j’exerce mes droits de protester.”

En réponse à l’enquête d’Open Cages, Morrisons a déclaré : « Nous nous soucions profondément du bien-être des animaux et exigeons de tous nos fournisseurs qu’ils maintiennent les normes les plus élevées.

«Nous avons demandé [the supplier] Cranswick à mener une enquête complète et à nous faire rapport.

Cranswick s’est également excusé pour les images présentées dans l’enquête d’Open Cages.

“Nous avons été mis au courant d’images de nos fermes, filmées par Open Cages, à la suite d’un certain nombre d’incursions distinctes”, a déclaré un porte-parole.

« Le film montre un petit nombre de nos poulets souffrant dans les fermes exploitées par Cranswick et ces oiseaux auraient dû être retirés dans le cadre de nos procédures standard de bien-être élevé.

“L’équipe de Cranswick tient à s’excuser pour les images récentes. Nous avons mené une enquête approfondie à la fois en interne et avec le soutien d’audits externes inopinés.

« Bien que nous soyons convaincus que les événements sont isolés, nous avons identifié des améliorations procédurales de notre système agricole qui ont été mises en œuvre pour réduire considérablement la probabilité qu’un problème se produise à l’avenir. »

Ils ont ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers de notre réputation de longue date pour le maintien d’excellentes normes de bien-être animal dans l’ensemble de l’entreprise, et ce sera toujours notre priorité absolue.

« Tous nos élevages de poulets fonctionnent selon les normes accréditées de la marque Red Tractor et ont depuis longtemps d’excellents résultats d’audits indépendants.

« Nous examinons également fréquemment et investissons dans des projets qui améliorent encore le bien-être, comme notre récente introduction de l’éclosion en étable pour tous les poulets que nous élevons. »

La Humane League a déclaré que plus d’un milliard de poulets sont élevés et abattus pour leur viande au Royaume-Uni chaque année, dont la grande majorité sont élevés pour croître à une vitesse anormale, atteignant le poids d’abattage en quelques semaines seulement.

“Ils peuvent souffrir de boiteries douloureuses et même de crises cardiaques en raison de leur croissance rapide, et sont élevés dans des conditions exiguës”, a ajouté l’association caritative pour le bien-être des animaux.

Le BCC offre une alternative abordable et réaliste et interdit l’utilisation de races à croissance rapide tout en fournissant également de la lumière naturelle, un enrichissement et plus d’espace – et nécessite également un audit par un tiers.

Les seuls supermarchés britanniques à s’être engagés jusqu’à présent dans la BCC sont Marks & Spencer et Waitrose.

Retail Gazette a contacté Morrisons pour des commentaires supplémentaires.

