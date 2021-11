Des dizaines de milliers de foyers toujours privés d’électricité après la tempête Arwen

Les températures devraient chuter à -10C par endroits alors que la tempête Arwen se dissipe (Photo: PA / NNP)

Des dizaines de milliers de personnes se dirigent vers une troisième nuit sans électricité alors que les ingénieurs luttaient pour réparer les dommages causés par la tempête Arwen ce week-end.

Des pluies torrentielles et des vents de plus de 100 mph ont frappé de grandes parties de l’Écosse et du nord-est de l’Angleterre, faisant trois morts dans la chute d’arbres.

L’un des deux principaux fournisseurs d’électricité d’Écosse a déclaré qu’environ 45 000 clients étaient toujours sans électricité dimanche, un grand nombre de foyers dans le nord de l’Angleterre étant également touchés.

Les autorités locales ont été contraintes de fournir des générateurs diesel aux hôpitaux communautaires et aux maisons de soins de l’Aberdeenshire, où un centre de vaccination devrait être fermé lundi.

Pendant ce temps, plus de 60 personnes restent piégées dans un pub des Yorkshire Dales à la suite de fortes chutes de neige, recourant à dormir sur des lits de fortune et des matelas par terre.

Le directeur général du Tan Hill Inn, Nicola Townsend, 51 ans, a déclaré: « Les blizzards étaient horribles, la neige soufflait, elle montait presque jusqu’aux fenêtres de la chambre. »

Un tunnel a été creusé devant la porte d’entrée pour permettre aux sauveteurs en montagne de s’occuper d’un parieur qui nécessitait des soins médicaux, mais des câbles électriques tombés et de la neige ont bloqué les routes, empêchant les invités de rentrer chez eux.

Le Met Office a averti que certaines parties du Royaume-Uni seraient confrontées à la «nuit la plus froide de la saison» avec des creux de -10 ° C pendant la nuit de dimanche.

Des avertissements météorologiques jaunes pour des conditions glaciales étaient en place pour l’est de l’Écosse, où la police avait précédemment déclaré un incident majeur, et une partie de l’Angleterre du nord-est à la côte sud.

Le North Yorkshire est l’une des nombreuses régions où les températures devraient rester en dessous de zéro (Photo: PA)

Les prévisionnistes ont averti que les accidents étaient «plus probables» en raison de plaques de verglas sur les routes et les trottoirs.

Le prévisionniste du Met, Tom Morgan, a déclaré: “ Alors que la tempête Arwen se dégage vers l’Europe, un vent froid du nord a été laissé au Royaume-Uni, provoquant certaines des températures extrêmement froides que nous avons vues.

» Il devrait y avoir de nouvelles conditions hivernales dimanche, avec de la neige qui devrait tomber dans des régions d’Écosse et du nord de l’Angleterre, et même dans certaines parties du sud et du centre de l’Angleterre.

» Certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre, où la neige est au sol, seront à nouveau très froides ce soir, la température tombant certainement en dessous de zéro et même aussi basse que moins 10 ° C, ce qui en ferait la nuit la plus froide de la saison jusqu’à présent.

Des dizaines de personnes sont coincées dans le Tan Hill Inn dans les Yorkshire Dales (Photo: PA)



Les invités ont été divertis avec des repas sous forme de buffet et des quiz de pub (Photo: PA)

«Bien que cela devrait être l’exception plutôt que la règle, les températures en dessous de zéro seront généralisées, y compris à Londres et dans le sud-est, qui pourraient atteindre moins 2°C.

« Même si vous vivez dans une ville, vous pouvez vous attendre à gratter le givre, la glace ou même la neige de vos voitures le lundi matin. »

