Des dizaines de milliers de personnes à Berne, en Suisse, rejettent les passeports et les mandats de vaccination

du fil du 21e siècle :

Récemment, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Berne, en Suisse, pour protester contre les mandats inconstitutionnels du gouvernement en matière de vaccins et contre le passeport vaccinal orwellien ou le système d’apartheid médical « Green Pass ».

Les citoyens s’opposent en masse aux mesures draconiennes et accusent maintenant le gouvernement d’utiliser la tromperie bureaucratique en tentant de mettre en œuvre les vaccinations obligatoires « par la porte arrière ».

En septembre, le gouvernement suisse a annoncé qu’il étendrait l’utilisation du « certificat Covid » qui indique le statut vaccinal d’une personne, ou si elle a été testée négative ou supposément récupérée du COVID-19, donnant alors accès à des lieux intérieurs comme des restaurants, des événements et activités sportives et de loisirs. La mesure qui s’applique aux personnes âgées de 16 ans et plus, restera valable jusqu’à fin janvier 2022, ou plus longtemps si les responsables de la santé publique décident de prolonger l' »urgence sanitaire ».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le gouvernement a également invoqué un décret radical qui stipule que tout visiteur qui a été vacciné dans des pays tiers devra effectuer un test tous les 3 jours afin d’accéder aux salles à manger couvertes dans toute la Suisse, plaçant le département Suisse Tourisme (ST) sous un stress incroyable car il vu le fond abandonner son activité touristique.

Bon nombre des nouvelles règles de l’apartheid vaccinal s’avèrent extrêmement impopulaires dans différentes sections de la société. En septembre, des étudiants de plusieurs universités à travers le pays ont organisé des manifestations contre l’utilisation obligatoire de «certificats Covid» controversés requis pour suivre des cours collégiaux.

Suisse 🇨🇭Bern Place Féderale, grande manifestation contre le pass sanitaire obligatoire Tellement bon à voir !! Bravo !! pic.twitter.com/YLw7xbwhlM — La French ConAction..🇫🇷 (@LFConaction) 23 octobre 2021

Les manifestants sont descendus dans les rues de la ville historique de Berne pour faire une déclaration claire au gouvernement sur ce que représentent les nouvelles politiques fascistes.

Michael P Senger commente sur les réseaux sociaux :

« Manifestation massive et puissante de protestation contre les passeports vaccinaux à Berne, en Suisse. Les manifestants portent des jougs pour symboliser le désir de la classe dirigeante de traiter les travailleurs comme du bétail qu’ils peuvent droguer à volonté.

Affichage massif et puissant de protestation contre les passeports vaccinaux à Berne, en Suisse. Les manifestants portent des jougs pour symboliser le désir de la classe dirigeante de traiter les travailleurs comme du bétail qu’ils peuvent droguer à volonté.pic.twitter.com/qq9z5gVxef – Michael P Senger (@MichaelPSenger) 23 octobre 2021

Lire la suite @ 21stCenturyWire.com