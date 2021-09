Des dizaines de milliers de personnes s’emballent dans le festival Comeback 2021 de Midtown en musique

in

Crédit photo : Blaine Dannheisser

La pluie et l’humidité n’ont pas empêché des milliers de personnes d’assister à Music Midtown à Atlanta.

Les organisateurs estiment qu’environ 50 000 personnes assisteraient au festival de cette année. L’événement comprenait quatre scènes et près de 20 heures de performances tout au long du week-end. Music Midtown 2021 était un festival de retour puisque l’année dernière a été annulée en raison de la pandémie.

Les organisateurs du festival ont pris de nombreuses précautions pour assurer la sécurité des participants, du personnel et des artistes. Le festival exigeait une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif pour entrer. “Honnêtement, à mon avis, je suis plus à l’aise avec ça”, a déclaré un fan à WSB-TV à propos des exigences en matière de vaccins. Les exigences étaient très similaires à celles de Lollapalooza, qui s’est tenue quelques semaines plus tôt.

La ville d’Atlanta s’est associée à Music Midtown pour offrir un événement de vaccination pendant le week-end de la fête du Travail. Tous ceux qui se sont fait vacciner ce jour-là ont reçu des laissez-passer gratuits pour le festival, encourageant des taux de vaccination élevés.

Megan Thee Stallion était l’une des têtes d’affiche des festivals. Elle portait un body rouge vif et est montée sur scène un peu tard, interprétant “Realer” en ouverture. Les membres de la foule ont dansé et rappé avec enthousiasme avec elle sur des tubes comme “Hot Girl Summer”, “Freak Nasty”, “Body” et “Savage”. Megan n’a fait aucune référence à la pandémie pendant son set.

Le festival s’est terminé dimanche avec une dernière représentation de Marshmello. Le DJ de 29 ans a interprété un certain nombre de ses tubes, dont “Silence” et “Happier”, ainsi que des chansons qu’il a remixées par d’autres DJ et artistes.

Miley Cyrus a attiré les plus grandes foules des représentations de clôture du dimanche.

Elle a joué pendant une heure et demie, abordant les succès récents et ceux de son époque Hannah Montana. Elle a également évoqué l’effet de la pandémie sur le pays, notamment en ce qui concerne la musique live et les concerts.

“C’est vraiment de cela qu’il s’agit – il s’agit de se tenir à côté de quelqu’un et cette appréciation de la musique est plus grande que n’importe quel fossé que n’importe quelle séparation entre vous deux auparavant”, a déclaré Cyrus à la foule.