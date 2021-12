Des dizaines de morts alors que des tornades ravagent le Kentucky et d’autres États américains

Une épidémie dévastatrice de tornades a ravagé le Kentucky et cinq autres États américains, tuant des dizaines de personnes et laissant une traînée de maisons, d’usines et d’entrepôts détruits le long d’un chemin qui s’étendait sur plus de 200 milles, ont annoncé samedi des responsables.

Au moins quatre tornades ont touché le Kentucky dans la nuit, causant des dégâts importants dans plus d’une douzaine de comtés. La tornade principale a parcouru plus de 365 km à travers l’État, a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear.

Le nombre de morts pourrait dépasser 50 personnes et atteindre jusqu’à 100, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tôt le matin. « Les rapports sont vraiment déchirants », a-t-il déclaré. « Cela a été l’une des nuits les plus difficiles de l’histoire du Kentucky et certaines régions ont été touchées d’une manière difficile à décrire. » Certaines des pires destructions ont eu lieu à Mayfield, une petite ville d’environ 10 000 habitants située à l’extrême ouest du Kentucky, où l’État converge avec l’Illinois, le Missouri et l’Arkansas.

Environ 110 personnes se trouvaient à l’intérieur d’une fabrique de bougies dans la région lorsque la tornade a ravagé le toit, faisant de nombreuses victimes, a déclaré Beshear.

Kyanna Parsons-Perez, qui se trouvait à l’intérieur de l’usine, a déclaré que le toit s’était effondré peu de temps après que les travailleurs ont pu entendre et sentir les vents creux et que les lumières ont commencé à clignoter.

« Nous pouvions sentir le vent … puis nous avons fait un peu de rock », a déclaré Parsons-Perez à NBC. « Et puis boum tout est tombé sur nous. »

Une vidéo et des photos publiées sur les réseaux sociaux mais pas encore vérifiées comme authentiques par . ont montré des bâtiments en briques du centre-ville de Mayfield réduits en décombres, avec des voitures garées presque ensevelies sous des briques et des débris. Le clocher du palais de justice du comté de Graves à Mayfield semblait avoir été renversé, ont montré des photos sur Twitter.

Au petit matin, plus de 56 000 personnes dans le Kentucky étaient sans électricité, a déclaré Beshear. Il a déclaré l’état d’urgence et déployait des dizaines de gardes nationaux.

La genèse de l’épidémie de tornade était une série d’orages nocturnes, y compris une tempête supercellulaire qui s’est formée dans le nord-est de l’Arkansas. Cette tempête s’est déplacée de l’Arkansas et du Missouri au Tennessee et au Kentucky.

« Malheureusement, cela a produit quelques tornades mortelles en cours de route. L’une d’entre elles a peut-être été une tornade à longue trajectoire », a déclaré Roger Edward, météorologue du Storm Prediction Center. « La tornade meurtrière en faisait partie. »

DOMMAGES AU TENNESSEE, ARKANSAS, MISSOURI

Une personne a été tuée et cinq grièvement blessées lorsqu’une tornade a ravagé une maison de soins infirmiers de 90 lits à Monette, Arkansas, une petite communauté près de la frontière avec le Missouri, selon le juge du comté de Craighead, Marvin Day.

« Cela a juste pris un coup direct de la tornade », a déclaré Day à .. « Nous avons été très chanceux que plus de personnes n’aient pas été tuées ou blessées. Cela aurait pu être bien pire. » Dans l’Illinois, la police a déclaré qu’il y avait eu des « décès confirmés » après l’effondrement partiel d’un toit dans un entrepôt d’Amazon.com Inc dans la ville d’Edwardsville vendredi soir.

Les secouristes recherchaient des personnes piégées dans les décombres.

Des images de drones de l’entrepôt ont montré une scène chaotique dans l’obscurité du petit matin, avec de nombreux véhicules d’urgence autour de la zone et des sauveteurs avec des lampes de poche passant au peigne fin les débris.

Le toit semblait avoir été décollé de la charpente métallique du bâtiment.

Dans le Tennessee, le temps violent a tué au moins trois personnes, a déclaré Dean Flener, porte-parole de l’Agence de gestion des urgences de l’État. Flener a déclaré que deux étaient décédés dans le comté de Lake et un dans le comté d’Obion, mais n’avait aucune information sur les circonstances des décès.

Les tempêtes ont fait dérailler un train de marchandises de la société CSX dans l’ouest du Kentucky, bien qu’aucun blessé n’ait été signalé, a déclaré le New York Times.

Le Storm Prediction Center du National Weather Service a déclaré avoir reçu 36 rapports de tornades touchant l’Illinois, le Kentucky, le Tennessee, le Missouri, l’Arkansas et le Mississippi.

