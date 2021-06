Des dizaines de morts dans la collision de trains express au Pakistan

in

T

Deux trains express sont entrés en collision lundi matin dans le sud du Pakistan, tuant au moins 35 passagers alors que les sauveteurs et les villageois s’efforçaient de retirer les blessés et d’autres corps de l’épave.

Entre 15 et 20 passagers sont toujours piégés dans l’épave du train Millat Express et les autorités tentaient d’organiser de la machinerie lourde pour secourir les personnes qui appellent à l’aide, a déclaré Umar Tufail, chef de la police du district de Ghotki dans la province du Sindh, où le collision s’est produite avant l’aube.

Le Millat Express a déraillé et le train Sir Syed Express l’a heurté peu de temps après, a déclaré Usman Abdullah, commissaire adjoint à Ghotki. La cause du déraillement et de la collision subséquente n’était pas immédiatement claire.

“Pour le moment, le défi pour nous est de secourir rapidement les passagers qui sont toujours piégés dans l’épave”, a-t-il déclaré.

Azam Swati, ministre des Chemins de fer, a déclaré à l’Associated Press que jusqu’à présent, 35 personnes étaient mortes et des dizaines d’autres avaient été blessées. “Je suis en route pour le district de Ghotki où le tragique accident de train s’est produit aujourd’hui”, a-t-il déclaré. M. Swati a déclaré que les ingénieurs et les experts tentaient de déterminer la cause de la collision.

LIRE LA SUITE

Il a déclaré que tous les aspects seront examinés, y compris la possibilité de sabotage. “Nous ne sommes pas sûrs de la cause de l’accident de train à ce stade”, a-t-il déclaré.

Les gens se rassemblent autour d’un des trains endommagés

/ PA

Selon les responsables des chemins de fer, environ 1 100 passagers se trouvaient à bord des deux trains et des dispositions étaient prises pour aider les survivants.

Selon un communiqué militaire, des troupes participaient également aux secours et au sauvetage sur place. Il a indiqué que des médecins militaires et des ambulances avaient également été dépêchés d’une ville voisine et qu’une équipe d’ingénieurs militaires avait été envoyée à Ghotki par hélicoptère.

Selon les médias locaux, certains des passagers voyageaient à bord du train Millat Express pour assister à une fête de mariage, mais il n’était pas clair s’ils faisaient partie des morts ou des blessés.

Des images télévisées montraient des ambulances transportant des passagers blessés vers des hôpitaux. Selon les chaînes de télévision pakistanaises, la machinerie lourde n’était pas arrivée sur les lieux environ quatre heures après l’accident.

Le Premier ministre pakistanais a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie. Imran Khan a déclaré sur Twitter qu’il avait demandé au ministre des Chemins de fer de superviser les travaux de sauvetage et a également ordonné une enquête sur l’accident.

Des responsables des chemins de fer pakistanais ont déclaré avoir ordonné une enquête et que les travaux de sauvetage étaient toujours en cours. Aijaz Ahmed, le conducteur du train qui est entré en collision avec le train déraillé, a déclaré à la chaîne pakistanaise Geo News TV qu’en voyant les wagons déraillés, il avait fait de son mieux pour éviter l’accident en freinant mais avait échoué. Il n’a pas expliqué comment il avait survécu.

Les responsables ont déclaré qu’au moins 50 passagers avaient été transportés à l’hôpital, où certains des passagers étaient répertoriés dans un état critique. Malik Aslam, un villageois local, a déclaré à la chaîne pakistanaise Geo News TV qu’une centaine de personnes avaient été blessées et qu’il avait dénombré au moins 30 corps de passagers pendant les travaux de sauvetage et de récupération.

Les accidents de train sont fréquents au Pakistan, où les gouvernements successifs ont accordé peu d’attention à l’amélioration du système de signalisation mal entretenu et des voies vieillissantes.

En 1990, un passager bondé a percuté un train de marchandises à l’arrêt dans le sud du Pakistan, tuant 210 personnes lors de la pire catastrophe ferroviaire de l’histoire du Pakistan.