Des dizaines de parents poursuivent 145 écoles de l’Illinois pour quarantaine COVID et mandats de masque

Les parents de dizaines d’élèves poursuivent 145 districts scolaires de l’Illinois, le gouverneur JB Pritzker et le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois pour les ordonnances COVID-19 affectant les écoliers.

L’affaire déposée dans le comté de Macoupin par l’avocat Thomas DeVore demande un jugement déclaratoire et des injonctions contre les écoles, affirmant qu’il est illégal d’exclure des élèves de l’école pour avoir prétendument été en contact étroit avec un cas COVID-19 sans le consentement du parent ou une ordonnance du tribunal qui comprend une procédure régulière.

Il dit également qu’il est illégal d’exiger des masques comme type de traitement sans le consentement des parents ou une ordonnance de quarantaine des tribunaux.

Ni le bureau de Pritzker, ni l’ISBE n’ont immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires.

Les districts poursuivis dans cette affaire vont du district scolaire consolidé d’Antioche à Porta, en passant par Jacksonville et plus encore.

Shannon Adcock, fondatrice du groupe de défense des droits des parents Awake Illinois, est l’une des nombreuses plaignantes dans cette affaire. Ses enfants fréquentent le district scolaire d’Indian Prairie # 204.

« En tant que mère de 3 enfants en bonne santé qui ont été masqués de force et mis en quarantaine à l’école, mon plaidoyer a toujours été en faveur des droits parentaux et des protections prévues par la loi », a déclaré Adcock dans un communiqué en son nom. « Les parents ont plaidé avec grâce et intégrité à tous les niveaux et se sont heurtés à un silence total. Après plus d’un an et demi de dépassement du gouvernement, nous sommes prêts à emprunter la voie litigieuse dans le but de nous débarrasser de l’élaboration de politiques néfastes par notre gouverneur, les agences de l’État et les districts scolaires qui échouent à la circonscription.

« Je suis reconnaissant à chaque plaignant d’avoir eu le courage de la conviction de défendre les enfants de l’Illinois », a déclaré Adcock.

DeVore a obtenu des ordonnances d’interdiction temporaires contre les écoles sur de telles questions dans des cas plus petits impliquant des groupes d’enfants ou des districts scolaires entiers.

