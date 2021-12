Des dizaines de personnes arrêtées et tuées lors du massacre de la veille de Noël au Myanmar

Le massacre a eu lieu la veille de Noël dans l’État de Kayah (Photo : AP/EPA)

Plus de 30 personnes, dont des enfants, ont été tuées et leurs corps brûlés au Myanmar avec les troupes gouvernementales accusées d’être à l’origine de l’attaque.

Les récits du massacre, qui aurait eu lieu la veille de Noël, dans l’État de Kayah, n’ont pas encore été vérifiés de manière indépendante.

Mais des photos des séquelles des violences dans le village oriental de Mo So, juste à l’extérieur de Hpruso où les réfugiés se sont abrités d’une offensive de l’armée, ont circulé sur les réseaux sociaux.

Ils montrent les corps carbonisés de plus de 30 personnes dans trois véhicules incendiés.

Le Myanmar est dans le chaos depuis un coup d’État en février, avec plus de 1 300 personnes tuées lors d’une répression par les forces de sécurité, selon un groupe de surveillance local.

Les « Forces de défense du peuple » (PDF) ont vu le jour dans tout le pays pour combattre la junte et ont entraîné l’armée dans une impasse sanglante d’affrontements et de représailles.

Un membre d’un groupe local du PDF a déclaré que ses combattants avaient trouvé les camions samedi matin après avoir appris que l’armée avait arrêté plusieurs véhicules à Hpruso après des affrontements avec ses combattants à proximité la veille.

«Lorsque nous sommes allés vérifier dans la région ce matin, nous avons trouvé des cadavres brûlés dans deux camions. Nous avons trouvé 27 cadavres », a-t-il déclaré à l’. sous couvert d’anonymat.

Des véhicules couvent dans le canton de Hpruso, dans l’État de Kayah, au Myanmar (Photo: AP)

L’armée birmane a nié ces allégations.

Un porte-parole de la junte a déclaré qu’un affrontement avait éclaté à Hpruso vendredi après que ses troupes ont tenté d’arrêter sept voitures circulant de » manière suspecte « .

Les troupes ont tué un certain nombre de personnes lors de l’affrontement suivant, a déclaré le porte-parole Zaw Min Tun sans donner de détails.

Les meurtres ont été condamnés par un groupe de défense des droits humains.

Banyar Khun Aung, directeur du Karenni Human Rights Group, a déclaré : « C’est un crime odieux et le pire incident de Noël.

« Nous condamnons fermement ce massacre en tant que crime contre l’humanité. »

Le Myanmar est dans le chaos depuis un coup d’État en février, avec plus de 1 300 personnes tuées lors d’une répression par les forces de sécurité (Photo : . via .)

Un villageois qui a déclaré à l’Associated Press qu’il s’était rendu sur les lieux a déclaré que les victimes avaient fui les combats entre les groupes de résistance armés et l’armée birmane près du village de Koi Ngan, qui est juste à côté de Mo So, vendredi.

Il a déclaré qu’ils avaient été tués après avoir été arrêtés par des soldats alors qu’ils se dirigeaient vers des camps de réfugiés dans la partie ouest de la commune.

Un article paru samedi dans le quotidien officiel Myanma Alinn a indiqué que les combats avaient éclaté entre des membres des forces de guérilla ethnique, connues sous le nom de Parti national progressiste Karenni et les forces de sécurité.

Le rapport indique que la violence a commencé après que des opposants à l’armée ont conduit des véhicules « suspects » et ont attaqué les forces de sécurité après avoir refusé de s’arrêter.

Le témoin qui a parlé à l’AP a déclaré que des vêtements pour femmes et enfants ainsi que des fournitures médicales et de la nourriture avaient été trouvés près des restes carbonisés.

« Les corps ont été attachés avec des cordes avant d’être incendiés », a déclaré le témoin.

Des membres des Forces de défense du peuple transportent un autre combattant qui a été blessé (Photo: REUTERS)

Il n’a pas vu le moment où ils ont été tués, mais a dit qu’il croyait que certains d’entre eux étaient des villageois de Mo So.

Il a nié que les personnes capturées étaient des membres de milices organisées localement.

Le témoin a déclaré que les villageois et les groupes de milices anti-gouvernementales ont laissé les corps alors que les troupes militaires arrivaient près de Mo So alors que les corps étaient préparés pour la crémation.

Vendredi, les médias indépendants du Myanmar ont rapporté que 10 villageois de Mo So, dont des enfants, ont été arrêtés par l’armée.

Quatre membres des forces paramilitaires locales des gardes-frontières qui sont allés négocier leur libération auraient été ligotés et abattus par les militaires.

Plus tôt ce mois-ci, les troupes gouvernementales ont également été accusées d’avoir rassemblé des villageois, dont certains seraient des enfants, de les attacher et de les massacrer.

Un chef de l’opposition, le Dr Sasa, qui n’utilise qu’un seul nom, a déclaré que les civils avaient été brûlés vifs.

