des documents brossent un tableau incriminant du rôle de l’entreprise dans l’insurrection du 6 janvier

Frances Haugen, le pire cauchemar de Facebook ? 1:08

(CNN Affaires) – Quelques jours seulement après que les insurgés ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, la directrice de l’exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg, a minimisé le rôle de son entreprise dans ce qui s’était passé.

« Nous savons que cela a été organisé en ligne. Nous savons », a-t-il déclaré dans une interview à .. « Nous… nous avons supprimé QAnon, Proud Boys, Stop the Steal, tout ce qui parlait de violence possible la semaine dernière. Notre application n’est jamais parfaite, donc je suis sûr qu’il y avait encore des choses sur Facebook. Je pense que ces événements ont été organisés. en grande partie sur des plateformes qui n’ont pas notre capacité à arrêter la haine et elles n’ont pas nos normes et elles n’ont pas notre transparence. »

Mais les documents internes de Facebook (FB) examinés par CNN suggèrent le contraire. Les documents, dont un audit interne et un document montrant en temps réel les contre-mesures que les employés de Facebook ont ​​mis en œuvre tardivement, brossent le tableau d’une entreprise qui n’était en fait fondamentalement pas préparée face à la façon dont le mouvement Stop the Steal a utilisé sa plateforme pour s’organiser, et qu’il n’est vraiment entré en action qu’après que le mouvement, qui a joué un rôle central dans l’insurrection, est devenu violent.

Interrogé par CNN sur la citation de Sandberg et si elle l’a conservée, un porte-parole de Facebook a souligné le contexte plus large entourant la citation de Sandberg. Elle avait souligné que l’organisation du 6 janvier fonctionnait principalement en ligne, y compris, mais sans s’y limiter, les plateformes Facebook, a déclaré le porte-parole.

Les documents ont été fournis par la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen comme preuve pour étayer les divulgations qu’elle a faites à la Securities and Exchange Commission et que le conseiller juridique de Haugen a fournies au Congrès sous forme modifiée. Les versions éditées ont été obtenues par un consortium de 17 agences de presse américaines, dont CNN.

L’une des principales allégations de Haugen au sujet de l’entreprise porte sur l’attaque du Capitole. Dans une divulgation de la SEC, il allègue que « Facebook a induit les investisseurs et le public en erreur sur son rôle dans la perpétuation de la désinformation et de l’extrémisme violent dans le cadre des élections de 2020 et de l’insurrection du 6 janvier ».

Les documents divulgués par Haugen ont commencé à apparaître dans le Wall Street Journal plus tôt cette année. Les révélations de la série de reportages en cours du journal, The Facebook Files, ont attiré l’attention des législateurs du monde entier.

Facebook nie la prémisse des conclusions de Haugen et dit qu’elle a sélectionné des documents pour présenter une description injuste de l’entreprise.

« La responsabilité des violences survenues le 6 janvier incombe à ceux qui ont attaqué notre Capitole et à ceux qui les ont encouragés. Trump a prématurément déclaré la victoire, mis en pause un nouveau battage politique et supprimé le groupe #StopTheSteal d’origine en novembre », a déclaré vendredi à CNN le porte-parole de Facebook, Andy Stone.

« Après que les violences ont éclaté à Capitol Hill et que nous ayons vu des tentatives continues d’organiser des événements pour contester le résultat de l’élection présidentielle, nous avons supprimé le contenu avec la phrase » arrêtez le vol « dans le cadre de notre politique de coordination des préjudices et préjudices. nous avons suspendu Trump de notre plateforme. »

Facebook a également publié un article de blog de son vice-président de l’intégrité, Guy Rosen, vendredi soir, sur ses efforts autour des élections de 2020.

Une autre ancienne employée de Facebook élève la voix à propos de l’entreprise 4:03

« Notre candidature était au coup par coup »

Parmi les dizaines de milliers de pages de documents fournis par Haugen se trouve une analyse interne de la façon dont les mouvements Stop the Steal et Patriot Party se sont propagés sur Facebook, comme l’a rapporté pour la première fois BuzzFeed News plus tôt cette année.

« Vu avec le recul c’est plus clair », écrit le ou les auteurs de l’analyse, qui ne sont pas identifiables du fait de ce qui est fourni. « [En] À cette époque, il était très difficile de savoir si ce que nous voyions était un effort coordonné pour délégitimer l’élection, ou si la liberté d’expression des utilisateurs qui étaient effrayés et confus et méritaient notre empathie était protégée. Mais rétrospectivement, il est encore plus important de regarder en arrière pour savoir ce que nous pouvons sur la croissance des mouvements de délégitimation électorale qui se sont développés, ont propagé le complot et ont contribué à inciter le soulèvement du Capitole. »

L’analyse a révélé que les politiques et procédures mises en place par Facebook n’étaient tout simplement pas à la hauteur de la tâche de ralentir, et encore moins d’arrêter, la croissance « météorique » de Stop the Steal. Par exemple, ceux à l’origine de l’analyse ont noté que Facebook traitait chaque élément de contenu et personne ou groupe au sein de Stop the Steal individuellement, plutôt que dans le cadre d’un tout, avec des résultats désastreux.

« Presque tous les clusters FB à la croissance la plus rapide étaient Stop the Steal pendant leur pic de croissance », indique l’analyse. « Parce que nous avons examiné chaque entité individuellement, plutôt qu’un mouvement cohérent, nous n’avons pu supprimer des groupes et des pages individuels qu’une fois qu’ils ont dépassé un seuil de violation. Nous n’avons pas pu agir sur des objets simples comme les publications et les commentaires car individuellement, ils avaient tendance à ne pas violation, même s’ils étaient entourés de haine, de violence et de désinformation. »

Cette approche a finalement changé, selon l’analyse, quand il était trop tard.

« Après le soulèvement du Capitole et une vague d’événements Storm the Capitol à travers le pays, nous avons réalisé que des groupes, des pages et des slogans de délégitimation individuels constituaient un mouvement cohérent », indique l’analyse. .

Ce n’était pas la seule façon dont Facebook n’avait pas été en mesure d’anticiper quelque chose comme Stop the Steal, ou sa réponse manquait.

Facebook a depuis un certain temps une politique qui interdit les « comportements inauthentiques coordonnés » sur ses plateformes. Cette interdiction vous permet de prendre des mesures contre, par exemple, l’armée de trolls russe qui a travaillé pour interférer avec les élections américaines de 2016 via des comptes et des pages configurés pour ressembler à des Américains. Pero, señala el análisis con énfasis, la empresa tenía « pocas políticas en torno al daño auténtico coordinado », es decir, para evitar que las personas se organicen bajo sus nombres reales y sin ocultar su intención de lograr que el país rechace los resultados de les élections.

Les groupes Stop the Steal et Patriot Party « ne mobilisaient pas directement les dégâts hors ligne, ni ne promouvaient directement la militarisation », indique l’analyse. « Au lieu de cela, ils amplifiaient et normalisaient la désinformation et la haine violente d’une manière qui délégitimait une élection démocratique libre et équitable. Le mal existait au niveau du réseau : le discours d’un individu est protégé, mais en tant que mouvement, il a normalisé la délégitimation et la haine dans une manière qui a entraîné des dommages hors ligne et des dommages aux normes qui soutiennent la démocratie. «

Cependant, l’analyse note qu’une fois que Facebook a vu les résultats de Stop the Steal le 6 janvier et a pris des mesures, il a pu mettre en œuvre des actions qui ont entravé la croissance des groupes Stop the Steal et Patriot Party.

Stone de Facebook a déclaré à CNN: « Facebook a pris des mesures extraordinaires pour lutter contre les contenus préjudiciables et nous continuerons à faire notre part. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, à la fois avant le 6 janvier et dans les jours et semaines qui suivront », dans le but de garantir que les informations liant les responsables du 6 janvier à leurs crimes sont disponibles. »

Tirer les leviers

Haugen a commencé à rassembler des preuves sur l’entreprise avant de finalement quitter le géant de la technologie en mai dernier. Pour réduire le risque d’être surprise en train de prendre des captures d’écran des systèmes internes de Facebook, elle a utilisé son téléphone pour prendre des photos de son écran d’ordinateur.

Alors que l’insurrection était en cours à Washington et que Facebook tentait de contrôler la situation, Haugen prenait des photos, documentant la réponse de l’entreprise.

L’un des documents qu’il a capturés, intitulé « Capitol Protest BTG [Break the Glass] Réponse, « était un tableau de mesures que Facebook pourrait prendre en réponse à l’attaque du 6 janvier. Le graphique semble avoir été préparé à l’avance; au moment où Haugen l’a photographié, un peu moins de deux heures après que le Capitole a été initialement agressé, l’entreprise avait mis en place certaines de ces mesures alors que d’autres étaient encore à l’étude. Les actions possibles énumérées dans le tableau incluent le déclassement de « contenus jugés susceptibles de violer nos normes communautaires dans les domaines de la haine, de la violence graphique et de la violence et de l’incitation ».

La page les étiquetait « Leviers US2020, précédemment inversés ».

Ces « leviers », comme les appelle Facebook, sont des mesures – des garde-corps – que l’entreprise a mis en place avant l’élection présidentielle de l’année dernière pour tenter de freiner la propagation de la haine et de la désinformation sur la plateforme. Facebook n’a pas été clair dans ses déclarations publiques sur les mesures qu’il a repoussées après les élections et pourquoi il l’a fait à un moment de tumulte lorsque le président sortant a remis en question les résultats du vote.

Mais selon le document « Capitol Protest BTG response », les mesures de sécurité que Facebook a réimplémentées le 6 janvier incluaient la réduction de la visibilité des publications susceptibles d’être signalées et le gel des « commentaires sur les publications dans les groupes qui commencent à avoir un taux élevé d’incitation à la haine et violence & commentaires incitatifs », entre autres.

Dans la divulgation de la SEC, Haugen allègue que ces leviers n’ont été réinitialisés « qu’après le déclenchement de l’insurrection ».

Interrogé sur les décisions de rappeler les leviers puis de les repousser, Stone a déclaré : « En introduisant progressivement puis en ajustant les mesures supplémentaires avant, pendant et après les élections, nous avons pris en compte les signaux spécifiques dans les plateformes et les informations de notre engagement continu et régulier avec les forces de l’ordre. Lorsque ces signaux ont changé, les mesures ont changé également. «

Une ligne continue

Lorsque les dirigeants de Facebook ont ​​publié des messages condamnant publiquement et en interne l’émeute, certains employés les ont repoussés, suggérant même que Facebook pourrait avoir eu une certaine culpabilité.

« Il y avait des dizaines de groupes Stop the Steal actifs hier, et je doute qu’ils aient juste parlé de leurs intentions », a écrit un employé en réponse à un article de Mike Schroepfer, directeur de la technologie de Facebook.

Un autre a écrit : « Avec tout le respect que je vous dois, mais n’avons-nous pas eu assez de temps pour comprendre comment gérer la parole sans autoriser la violence ? Nous alimentons ce feu depuis longtemps et il n’est pas surprenant qu’il soit maintenant éteint. de contrôle. »

D’autres employés de Facebook sont allés plus loin, affirmant que les décisions des dirigeants de l’entreprise au fil des ans avaient contribué à créer les conditions qui ont ouvert la voie à une attaque contre le Capitole américain.

En réponse au message de Schroepfer, un membre du personnel a écrit que « le leadership l’emporte sur les décisions politiques basées sur la recherche pour mieux servir les individus comme les groupes incitant à la violence aujourd’hui. Les travailleurs de la base ont fait leur part pour identifier les changements pour améliorer nos plateformes, mais ils ont été activement retenu. «

Un autre membre du personnel, se référant à des années de prise de décision controversée et discutable par les dirigeants de Facebook autour du discours politique, a conclu : « L’histoire ne nous jugera pas avec bonté.