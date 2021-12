Des documents dévoilés révèlent d’innombrables morts de civils et crimes de guerre commis par les États-Unis

par Paul Antonopoulos, Recherche mondiale :

Depuis le début des années 2000, l’utilisation de drones dans la guerre est devenue plus importante dans la planification et l’engagement militaires américains. Les présidents américains successifs, en particulier Barack Obama, ont promis que l’utilisation de drones omnivoyants et de bombes de précision réduirait les pertes civiles. Cependant, des documents dévoilés par le New York Times montrent des renseignements erronés, un ciblage erroné, des années de morts parmi les civils et, peut-être le plus troublant, un manque de responsabilité.

Le New York Times décrit de manière choquante divers cas de civils au Moyen-Orient, y compris des enfants, tués par des frappes de drones américains sans aucune répercussion sur le crime de guerre. Les cas qu’ils décrivent ont été tirés d’archives cachées du Pentagone sur les frappes aériennes américaines au Moyen-Orient depuis 2014, c’est-à-dire depuis le début de la campagne américaine contre ISIS.

La mine de documents a révélé que selon les propres évaluations de l’armée américaine, il y avait plus de 1 300 rapports de victimes civiles par les frappes aériennes américaines. L’auteur de l’article, Azmat Khan, a déclaré que les documents dévoilés « montrent comment la guerre aérienne a été marquée par des renseignements profondément défectueux, un ciblage précipité et souvent imprécis, et la mort de milliers de civils, dont beaucoup d’enfants, un contraste avec l’image du gouvernement américain d’une guerre menée par des drones qui voient tout et des bombes de précision.

Elle a ajouté que « malgré le système hautement codifié du Pentagone pour examiner les victimes civiles, les promesses de transparence et de responsabilité ont cédé la place à l’opacité et à l’impunité ». Khan a également expliqué comment, malgré les 1 300 rapports de victimes civiles, « seulement [in] dans une poignée de cas, les évaluations ont été rendues publiques » et « pas un seul dossier fourni ne contient une conclusion d’acte répréhensible ou de mesure disciplinaire ».

Malgré des milliers de personnes dévastées par des frappes aériennes américaines imprudentes, y compris des survivants avec des handicaps horribles et des factures médicales coûteuses, moins d’une douzaine de paiements de condoléances ont été versés aux victimes. Ce résultat n’est pas surprenant étant donné que les efforts pour identifier les causes profondes ou les leçons tirées des échecs du renseignement sont rares.

Obama a qualifié les frappes contre l’Etat islamique de « campagne aérienne la plus précise de l’histoire » et l’a saluée comme étant plus protectrice pour les troupes et les civils. Cependant, cette croyance a été contredite par le capitaine Bill Urban, le porte-parole du US Central Command. En répondant aux questions du Times, il a déclaré que « même avec la meilleure technologie au monde, des erreurs se produisent, qu’elles soient basées sur des informations incomplètes ou une mauvaise interprétation des informations disponibles ».

Bien qu’il ait affirmé que les États-Unis essaient d’apprendre « de ces erreurs », «[…] travaille avec diligence pour éviter de tels dommages » et « enquête sur chaque instance crédible », les preuves prouvent le contraire, car les documents cachés montrent régulièrement des civils comme des victimes collatérales.

Le Times, comme le dit Khan, « a fait ce que les responsables militaires admettent ne pas avoir fait : a analysé les évaluations des victimes dans leur ensemble pour discerner des schémas d’échec du renseignement, de la prise de décision et de l’exécution ». L’enquête a révélé que bien qu’il soit impossible de déterminer le nombre total de civils tués par les frappes américaines, il est certainement bien plus élevé que les 1 417 victimes que le Pentagone admet réellement.

Le journal basé à Londres a constaté que de nombreuses victimes civiles avaient été sommairement écartées, que les reportages sur le terrain impliquant un échantillon de cas crédibles ont été rejetés et que les leçons ont rarement été tirées.

Il n’est pas surprenant que des leçons n’aient pas été tirées lorsque les journaux de discussion accompagnant certaines évaluations ont révélé que les soldats américains traitaient les frappes de drones comme s’ils jouaient à des jeux vidéo. Dans un cas enregistré, des soldats américains ont exprimé leur joie de pouvoir tirer dans une zone ostensiblement « poppin » avec des combattants de l’Etat islamique – sans apercevoir les enfants au milieu d’eux. En retirant les soldats du sol et en les plaçant derrière un écran d’ordinateur, cela réduit non seulement les renseignements sur le terrain, mais désensibilise également les soldats aux effets sociaux et familiaux que leurs actions criminelles ont sur les civils ordinaires.

Le capitaine Urban tente de minimiser cette désensibilisation en affirmant que les opérateurs de drones « n’ont souvent pas le luxe du temps » et que « le brouillard de la guerre peut conduire à des décisions qui entraînent tragiquement des dommages civils ».

Cependant, dans un autre cas enregistré à Mossoul en 2016, trois civils ont été tués lors d’une frappe approuvée par les États-Unis parce qu’ils avaient décidé de conserver des armes plus précises pour d’autres frappes imminentes. En fait, l’analyse du Times a révélé que des civils étaient fréquemment tués lors de frappes aériennes planifiées bien à l’avance. Cela tourne en dérision les affirmations du capitaine Urban selon lesquelles il existe des « analyses collatérales ». Fait troublant, certains de ces « scans collatéraux » ne duraient que 11 secondes.

