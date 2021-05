Des documents internes révèlent que Disney s’efforce d’atteindre une éveil insensé ⋆ .

Disney est censé créer le bonheur, mais selon des documents internes divulgués, ce que cette société semble maintenant s’efforcer est un niveau insensé de réveil très en colère qui est assez dérangeant. Heureusement, des documents internes de la société Disney ont été divulgués à Christopher Rufo du City Journal, qu’il a révélé vendredi dans «The Wokest Place on Earth».

Le programme de réveil Disney est sous le nom générique de «Reimagine Tomorrow» composé de «modules de formation» qui ressemblent à un endoctrinement par une secte maoïste. Rufo écrit:

J’ai obtenu une mine de documents de dénonciation liés au programme «diversité et inclusion» de Disney, appelé «Reimagine Tomorrow», qui brosse un tableau troublant de l’adhésion de l’entreprise à la politique raciale. Plusieurs employés de Disney, qui ont demandé l’anonymat par peur des représailles, m’ont dit que le programme Reimagine Tomorrow, bien que peut-être noble dans son intention, est devenu profondément politisé et a englouti des parties de l’entreprise dans un conflit racial.

Le cœur du programme racial de Disney est une série de modules de formation sur «l’antiracisme». Dans l’un, appelé «Allyship for Race Consciousness», l’entreprise dit aux employés qu’ils doivent «s’approprier l’éducation [themselves] sur le racisme anti-noir structurel »et qu’ils ne devraient« pas compter sur [their] Collègues noirs pour éduquer [them]», Parce que c’est« émotionnellement éprouvant ». Les États-Unis, affirme le document, ont une «longue histoire de racisme systémique et de transphobie», et les employés blancs, en particulier, doivent «travailler à travers des sentiments de culpabilité, de honte et de défense pour comprendre ce qui se cache derrière eux et ce qui doit être. guéri. ” Disney recommande aux employés de se racheter en «défiant[ing] les idéologies et la rhétorique daltoniennes »telles que« Toutes les vies comptent »et« Je ne vois pas la couleur »; ils doivent «écouter avec empathie [to] Collègues noirs »et ne doivent« pas remettre en question ni débattre de l’expérience vécue par les collègues noirs ».