Des documents montrent que la mère de Johnny Depp l’a largué quand il était adolescent

« Il a eu du mal à trouver des emplois dans le groupe et a vendu des stylos tout en travaillant à temps partiel comme télévendeur. Inutile de préciser qu’à 17 ans, Johnny n’était pas autonome financièrement et loin d’être émancipé. Quant à moi, sa mère l’a renié à un moment où il avait sans doute le plus besoin d’elle. Il n’y a aucune trace qu’il ait été légalement émancipé », a-t-il ajouté.

Johnny Depp reconnaît avoir eu une enfance difficile avec Betty Sue. (Vince Bucci / . / © .Images 3027996)

A propos de sa maman, Johnny Depp A déclaré dans une interview avec Rolling Stone en 2018: “Ma mère est née dans un putain de trou dans l’est du Kentucky … Elle utilisait déjà du phénobarbital à l’âge de 12 ans.” L’acteur a déclaré que son père, qui était ingénieur civil, n’avait jamais été avec eux et que sa mère était chargée de l’élever lui et ses trois frères.

Selon l’acteur, son enfance a été malheureuse. “Oui, il y a eu des coups irrationnels. Peut-être que c’était un cendrier qui venait vers toi. Peut-être qu’ils t’ont frappé avec le téléphone… C’était une maison fantôme, personne ne parlait. Je ne pense pas qu’il y avait d’autre façon de penser à les gens, en particulier les femmes, ce n’était pas ‘Je peux les changer'”.

Johnny Depp. (© .Images 2757705)

Dans cette interview, l’acteur a ajouté qu’il adorait sa mère, à qui il a acheté un ranch de chevaux, malgré le fait qu’elle puisse être une “vraie garce”.

Et selon Jonny depp lors des funérailles de Betty poursuit Il a dit : “Ma mère était peut-être l’être humain le plus méchant que j’aie jamais rencontré de ma vie.”