Des documents non rédigés révèlent comment Google a incité les utilisateurs à partager des données privées – .

Google a ajouté diverses améliorations de la confidentialité à ses services et applications au cours des dernières années, mais ce n’était pas uniquement de son propre gré. Les propres problèmes de violation de la vie privée de Google ont forcé l’entreprise à reconsidérer certaines de ses pratiques. Ensuite, il y a l’intérêt massif d’Apple pour la sécurité et la confidentialité qui a forcé Google à proposer des fonctionnalités correspondantes dans Android et ses applications.

Mais Google n’a apparemment jamais voulu que les utilisateurs aient autant de liberté en ce qui concerne certains aspects de leur vie privée. Des documents récemment non expurgés dans un procès contre Google ont révélé que le géant de la recherche rendait presque impossible aux utilisateurs de garder les données de localisation privées de Google. L’emplacement est l’un des sujets de confidentialité les plus sensibles pour Google, car la société a récemment été surprise en train de collecter des données utilisateur auprès de personnes qui pensaient que leurs paramètres de confidentialité ne le permettraient pas.

Le procureur général de l’Arizona a poursuivi Google l’année dernière pour les pratiques de collecte de données de l’entreprise. Certains des documents de l’affaire ont été expurgés. Business Insider rapporte qu’un juge a ordonné que de nouvelles sections de documents ne soient pas expurgées la semaine dernière, répondant à une demande des groupes commerciaux Digital Content Next et News Media Alliance. Ils ont fait valoir qu’il était dans l’intérêt du public de savoir que Google utilisait ses ressources juridiques pour cacher au public des détails sur ses pratiques de collecte de données.

Les documents non rédigés révèlent que Google s’est donné beaucoup de mal pour s’assurer qu’il pouvait collecter des données de localisation, que les fournisseurs de téléphones ont aidé à rendre cela possible et que les utilisateurs ont eu du mal à trouver comment empêcher le partage de leurs données de localisation privées avec Google.

L’ancien vice-président de Google supervisant Google Maps, Jack Menzel, a déclaré lors d’une déposition que la seule façon pour Google de déterminer le domicile et le lieu de travail d’un utilisateur serait que si cette personne tentait intentionnellement de se débarrasser de Google en configurant de fausses adresses pour ces emplacements . Jen Chai, chef de produit senior de Google en charge des services de localisation, ne savait même pas comment les différents paramètres de confidentialité de Google interagissaient les uns avec les autres.

Les documents révèlent également les différentes méthodes utilisées par Google pour collecter les données des utilisateurs. Cela inclut les données Wi-Fi et les applications tierces non affiliées à Google. Les utilisateurs peuvent être obligés de partager certaines données afin d’utiliser ces applications, ou même simplement de connecter leurs téléphones au Wi-Fi.

Voici une remarque d’un employé de Google concernant l’obtention de données par Google à partir d’applications tierces :

Il n’y a donc aucun moyen de donner votre position à une application tierce et non à Google ? Cela ne ressemble pas à quelque chose que nous voudrions sur la première page du [New York Times].

Le rapport indique que Google a testé des versions d’Android où il a été plus facile de trouver les paramètres de confidentialité. Sans surprise, les utilisateurs en ont profité. C’était un “problème” pour Google, il a donc résolu le problème en masquant les paramètres plus profondément dans les menus.

De plus, Google a tenté de convaincre les fabricants de smartphones de masquer les paramètres de localisation «par des fausses déclarations actives et / ou la dissimulation, la suppression ou l’omission de faits».

Les documents montrent que les employés de Google ont réalisé que l’entreprise collectait des données de manière agressive auprès des utilisateurs, ce qui pourrait nuire à son activité.

“Échec n°2 : *Je* devrais pouvoir obtenir *mon* emplacement sur *mon* téléphone sans partager ces informations avec Google”, a déclaré un employé. “C’est peut-être ainsi qu’Apple mange notre déjeuner”, ont-ils ajouté. Apple était «beaucoup plus susceptible» de laisser les utilisateurs profiter des applications basées sur la localisation sans obtenir les mêmes données.

Il n’est pas clair si l’une des pratiques de collecte de données de localisation détaillées dans ces documents non rédigés est toujours utilisée chez Google.

Google a amélioré la gestion des données de localisation dans les versions Android les plus récentes, en réponse à la méthode d’Apple pour gérer les données de localisation sur les iPhones. Android 12 affichera un tableau de bord de confidentialité qui affiche toutes les applications qui accèdent à l’emplacement de l’utilisateur, y compris les propres applications de Google.

Mais Google n’est pas tout à fait prêt à égaler les fonctionnalités de confidentialité iPhone plus agressives d’Apple. Les étiquettes de confidentialité de Google ne seront déployées qu’en 2022 au plus tôt. Et Google n’est pas susceptible de copier de sitôt la meilleure fonctionnalité de confidentialité de l’iPhone, ce qui permet aux utilisateurs de décider si les applications peuvent les suivre dans d’autres applications.

Malgré le pivot évident de Google vers la confidentialité ces dernières années, nous avons signalé un certain nombre d’initiatives qui ressemblaient davantage à des astuces marketing liées à la confidentialité qu’à de véritables fonctionnalités qui empêcheraient complètement le suivi des utilisateurs. La décision de confidentialité controversée la plus récente de Google concerne la nouvelle technologie de suivi FLoC de Chrome qui devrait remplacer les cookies tiers.

