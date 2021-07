in

07/12/2021 à 00h30 CEST

Ronald Gonçalves

Sans être la clé qu’estimaient les projections, Soleils Oui Chevreuils ont été au niveau qui mérite un événement aussi grand pour le sport que la finale de la NBA. Les deux équipes se sont battues farouchement pour le rêve de remporter le ring le plus convoité du basket-ball, cependant, la série a eu une nette tendance à Phénix, qui a remporté les deux premiers matchs et vise aujourd’hui sa troisième victoire.

Cependant, les quotas ont subi un virage brutal en termes de favoritisme puisque, pour la première fois de la série, Milwaukee (1,46 euro) bat phénix (2,6 euros). Ceci était contraire à la tendance que la finale avait montrée jusqu’à présent puisque, lors des deux matchs précédents, les Suns avaient été les plus susceptibles de gagner, même si maintenant c’est au tour de Chevreuils.

À cet égard, le changement de localisation sera une variable très pertinente puisque, comme le quatrième match, cette troisième confrontation aura lieu à Wisconsin. Ainsi, les nouveaux sites sont conscients qu’ils doivent gagner pour éviter que les visiteurs ne soient désormais à une victoire de plus de remporter le championnat, même s’ils sont eux-mêmes plus que conscients de l’opportunité en or qu’ils ont entre leurs mains.

Ainsi, nul doute qu’un autre affrontement magnifique nous attend entre Soleils Oui Chevreuils, qui sera sur le terrain aujourd’hui dans quelques heures.