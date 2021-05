Des donateurs conservateurs “ approchés pour payer la nounou de Boris Johnson ” – rapports

T

ory donateurs ont été approchés pour couvrir les frais de garde d’enfants du fils de Boris Johnson, Wilfred, a-t-on rapporté.

Un député conservateur non identifié a reçu une plainte d’un partisan à qui on a demandé de payer une nounou pour l’enfant d’un an, selon le Sunday Times.

Le donateur aurait déclaré au député: «Cela ne me dérange pas de payer pour des tracts, mais je ne veux pas qu’on me demande de payer pour essuyer littéralement les fesses du bébé du Premier ministre.»

Une porte-parole du n ° 10 a déclaré: «Le Premier ministre a pris en charge tous les frais de garde d’enfants.»

Mais elle n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson avait payé lui-même la facture originale ou avait remboursé quelqu’un d’autre.

LIRE LA SUITE

Parmi les accusations, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il n’avait «aucune idée» de la véracité de l’allégation et l’a qualifiée de «bavardage».

«Je n’en ai aucune idée, vous n’avez pas de conversations comme ça avec le PM. Je ne peux pas commenter tous les petits potins qui se trouvent dans les journaux », a-t-il déclaré dimanche à Sophy Ridge.

“La dernière chose que vous m’avez posée, je pense, est un exemple de bavardage.”

Le rapport du Sunday Times affirme également que les chefs conservateurs ont payé une facture pour l’entraîneur personnel de 165 £ l’heure du Premier ministre et un chef personnel lorsqu’il a été hospitalisé avec Covid.

Cependant, le coprésident conservateur Ben Elliot a nié les deux allégations, selon le journal.

Pressé par les journalistes plus tôt cette semaine, le No 10 a refusé de nier les suggestions selon lesquelles le premier ministre aurait reçu un prêt du Parti conservateur pour couvrir les coûts initiaux, avant de rembourser le parti.

Les enquêtes sur le financement de la rénovation de l’appartement de M. Johnson sont menées par Simon Case, le chef de la fonction publique, Lord Geidt, le conseiller indépendant sur les intérêts des ministres et la Commission électorale.

Le Times and The Sun a rapporté samedi que tout le personnel du Parti conservateur avait reçu un e-mail des ressources humaines au nom d’Alan Mabbutt, un haut fonctionnaire et juriste enregistré, au sujet de l’enquête de la commission qui leur disait: est une enquête criminelle.

Le courriel informait le personnel que toutes les communications devaient être fournies à l’enquête avant le 7 mai.

Le Standard s’est adressé à Downing Street pour obtenir des commentaires.