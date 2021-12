Des données claires soutenant le potentiel d’échappement immunitaire très élevé d’Omicron : INSACOG

Le consortium génomique, citant des données mondiales, a déclaré qu’il existe désormais des données expérimentales et cliniques claires soutenant le potentiel d’échappement immunitaire très élevé d’Omicron, qui semble être le composant principal de son avantage de croissance par rapport à Delta.

Il existe maintenant des données expérimentales et cliniques claires soutenant le potentiel d’évasion immunitaire très élevé d’Omicron, mais les premières estimations montrent que la gravité de la maladie est inférieure à celle observée lors des épidémies précédentes, a déclaré le consortium indien de génomique SARS-COV-2 INSACOG dans son dernier bulletin. citant des données mondiales.

En Inde, des mesures de santé publique et des enquêtes appropriées sont menées pour la surveillance d’Omicron, a déclaré l’INSACOG tout en notant qu’à l’échelle mondiale, il semble y avoir une capacité considérablement réduite des vaccins ou d’une infection antérieure à protéger contre l’infection symptomatique par la variante Omicron.

« Alors que Delta continue d’être le COV le plus répandu dans le monde, la variante Omicron l’a complètement déplacé en Afrique australe et est en passe de devenir la variante dominante au Royaume-Uni et ailleurs », a déclaré l’INSACOG dans son bulletin publié mercredi.

Le consortium génomique, citant des données mondiales, a déclaré qu’il existe désormais des données expérimentales et cliniques claires soutenant le potentiel d’échappement immunitaire très élevé d’Omicron, qui semble être le composant principal de son avantage de croissance par rapport à Delta.

« Les estimations initiales de la gravité de la maladie ont toutefois été inférieures à celles observées lors des épidémies précédentes. Il n’est pas clair si ces observations initiales sont généralisables à des sujets non immuns plus âgés et le niveau de menace est toujours considéré comme élevé », a-t-il déclaré. L’INSACOG rend compte de la surveillance génomique du SRAS CoV -2 à travers le pays grâce au séquençage d’échantillons provenant de sites sentinelles et également à une analyse détaillée des districts par État pour certains États.

L’Inde a enregistré jusqu’à présent 781 cas de la variante Omicron du coronavirus dans 21 États et UT, dont 241 personnes se sont rétablies ou ont migré, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mercredi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.