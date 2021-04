Des données économiques «époustouflantes» | InvestorPlace

C’est l’investisseur légendaire, Louis Navellier, de son podcast de mise à jour du marché lundi pour les abonnés Accelerated Profits.

Qu’est-ce que Louis a de si optimiste?

Bref, une avalanche de données économiques positives.

Dans le Digest d’aujourd’hui, écoutons attentivement pour savoir sur quoi Louis se concentre et pourquoi il pense que les actions de haute qualité sont positionnées pour un rallye majeur.

Mais il y a bien plus de valeur dans le podcast qu’un simple résumé des dernières nouvelles économiques …

Louis aborde le débat entre la croissance et la valeur… une prévision de l’évolution du marché au cours des prochaines semaines… un aperçu du «comment acheter» pour quiconque cherche à mettre de l’argent neuf au travail… même s’il faut s’attendre à ce que le marché soit à la hausse ou à la baisse en fonction du jour spécifique de la semaine.

Beaucoup de valeur intéressante et exploitable à couvrir, alors allons-y directement.

*** Wall Street applaudit un grand nombre de données économiques positives

Pour les lecteurs du Digest plus récent, Louis est l’un des premiers pionniers de l’utilisation d’algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement fortes. Forbes l’a même nommé le «roi des Quants».

Cette approche numérique lui a permis de produire des décennies de gagnants à trois chiffres pour ses clients privés et ses abonnés. Aujourd’hui, il est l’un des analystes chevronnés les plus respectés de l’industrie.

Louis a commencé son podcast Accelerated Profits en montrant comment nous entrons dans une période de l’année saisonnière:

Avril est un mois saisonnier très fort. C’est en fait le mois le plus fort pour le Dow au cours des 50 dernières années. Et au cours des 20 dernières années, il a augmenté de 85% du temps.

Mais il précise rapidement que ce n’est pas seulement la force saisonnière dont les investisseurs profitent aujourd’hui. En bref, les nouvelles économiques récentes ont été stupéfiantes.

Retour à Louis:

Nous avons eu un excellent rapport sur les emplois (vendredi dernier) lorsque le marché a été fermé. Nous avons créé 916 000 emplois salariés. Comps en attendait 675 000, donc c’était une énorme surprise.

De plus, les états de paie de janvier et février ont été révisés beaucoup plus haut. Et le taux de chômage est de 6%.