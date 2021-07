Des données fiscales mitigées suggèrent que l’action GME est toujours largement surévaluée

Il semble que les commerçants d’actions meme n’en aient pas encore fini avec GameStop (NYSE :GME) à l’instant. Dès que vous pensez que la frénésie sur les actions GME est enfin terminée, ils ont soudainement fait monter le prix de l’action à nouveau.

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Cela s’est produit non pas une seule fois, mais plusieurs fois en 2021. Cependant, ces choses ne durent pas éternellement et finalement, les traders amateurs s’ennuieront avec GameStop et passeront à autre chose.

Jusqu’à ce que cela se produise, il est parfaitement normal de faire preuve de diligence raisonnable sur les actions GameStop. Ce que vous trouverez, c’est une situation fiscale mitigée, et peut-être même une entreprise en mode d’expansion.

Mais faire des recherches sur GameStop n’est pas la même chose que faire un investissement. Pour le moment, je dirais que ce stock est tout simplement trop chaud à manipuler.

Un regard plus attentif sur GME Stock

Pour mettre les choses en perspective, les actions GME coûtaient moins de 5 $ il y a tout juste un an.

Puis le Reddit et Robin des Bois les commerçants ont apparemment pris le contrôle du stock, l’envoyant dans des montagnes russes. Cependant, ces mêmes commerçants ont démontré qu’ils ont tendance à se désintéresser assez rapidement des actions.

Ils ont envoyé l’action GME à un sommet époustouflant sur 52 semaines de 483 $ en janvier 2021, pour ensuite la laisser reculer à 40 $ et changer à la mi-février.

Nous avons ici un exemple de la difficulté de tirer profit des actions de mèmes. Votre timing devrait être excellent, car ces actions peuvent chuter aussi vite qu’elles augmentent.

L’action GME a connu une autre hausse massive en mars, puis une troisième reprise en juin. Il n’y a vraiment aucun moyen de prédire si et quand la prochaine fusion aura lieu.

Jusqu’à présent, le principal point de résistance semble être le niveau de 300 $. Par conséquent, si vous choisissez d’acheter des actions GameStop, vous pouvez envisager de prendre des bénéfices à ce prix.

Au 9 juillet, l’action GME se négociait à environ 193 $. Dans le même temps, le bénéfice par action de GameStop sur les 12 derniers mois était de -1,78 $.

Ne tenez pas le sac

J’ai mentionné le BPA négatif car cela indique que GameStop n’est toujours pas une entreprise rentable par action.

C’est problématique pour les investisseurs axés sur la valeur, surtout lorsque le cours de l’action a augmenté de plusieurs centaines de points de pourcentage au cours de la dernière année.

Il n’y a pas longtemps, j’ai suggéré que le stock de GME pourrait continuer à augmenter en raison de la théorie du plus grand imbécile.

En d’autres termes, certaines personnes pourraient continuer à acheter l’action en pensant que même si l’évaluation est déraisonnable, un autre commerçant l’achètera toujours à un prix plus élevé.

C’est comme jouer à un jeu de chaises musicales, cependant. À un moment donné, la musique s’arrêtera et vous pourriez être celui qui tient le sac.

Ou plus précisément, vous détiendriez une action qui représente une entreprise avec quelques bons points, mais aussi des moins bons.

Affronter les faits

Commençons par les bonnes nouvelles. Pour le premier trimestre 2021, GameStop a enregistré une augmentation de ses ventes nettes de 25,1%.

De plus, GameStop a récemment annoncé l’expansion continue de son réseau de distribution en Amérique du Nord et l’entrée de la société dans le bail d’une installation de 530 000 pieds carrés à Reno, Nevada.

Cette installation devrait être opérationnelle en 2022. Nous pouvons donc mettre cela dans la colonne « nouvelles positives ».

Du côté moins que positif, GameStop a rapporté des statistiques déconcertantes pour le premier trimestre de 2021 :

Perte nette de 66,8 millions de dollars Perte d’exploitation de 40,8 millions de dollars Le BAIIA ajusté a affiché une perte de 0,7 million de dollars La marge brute a diminué de 180 points de base d’un exercice à l’autre

De plus, GameStop « continue de suspendre ses prévisions pour le moment », ce qui n’est pas ce que les investisseurs prudents devraient vouloir entendre.

Le résultat sur GME Stock

Le stock de GME pourrait-il réapparaître à un moment donné ? Bien sûr, c’est possible, mais cela pourrait aussi tomber sans avertissement.

Une perspective équilibrée montrera qu’il y a actuellement des aspects positifs et négatifs à GameStop.

Mais en dernière analyse, les points positifs ne suffisent pas à justifier le cours de l’action – et vous ne voulez pas être le « plus grand imbécile » dans ce scénario.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.