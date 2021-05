Des données manquantes et la non-conformité des assignations à comparaître font bouillir l’audit des élections en Arizona ⋆ .

Le chef du Sénat de l’Arizona a confirmé cette semaine qu’un audit des élections du comté de Maricopa en novembre avait identifié des irrégularités importantes ainsi que des données manquantes, le comté lui-même étant également averti de sa non-conformité continue avec les assignations d’audit du Sénat.

Le différend est susceptible de déborder en public la semaine prochaine lorsque les responsables électoraux du comté ont été invités à témoigner avant une audience du Sénat pour répondre aux préoccupations de la législature.

La présidente du Sénat de l’État, Karen Fann, a déclaré mercredi dans une lettre adressée au conseil de surveillance du comté de Maricopa que le Sénat cherchait à résoudre trois «problèmes graves survenus au cours de l’audit en cours par le Sénat des résultats des élections générales du 3 novembre 2020 dans le comté de Maricopa.

Parmi ceux-ci figurent le non-respect continu par le comté de l’assignation émise par le Sénat de l’État dans le cadre de l’audit. Le comté de Maricopa a refusé de remettre de nombreux routeurs couverts par cette assignation, invoquant des problèmes de sécurité pour les forces de l’ordre locales et fédérales.

Le comté a affirmé que les routeurs sont utilisés pour plusieurs services publics en dehors de la gestion des élections et que permettre aux auditeurs d’accéder au matériel pourrait mettre en danger la sécurité de divers documents classifiés.

Dans la lettre, Fann proposait que les entrepreneurs embauchés par l’équipe d’audit du Sénat «examinent les images virtuelles des routeurs concernés dans les installations du comté de Maricopa et en présence de représentants du bureau du shérif du comté de Maricopa».

Fann a également attiré l’attention sur ce qu’elle a déclaré être «des omissions apparentes, des incohérences et des anomalies liées au traitement, à l’organisation et au stockage des bulletins de vote dans le comté de Maricopa» révélés par l’audit jusqu’à présent, y compris un manque de documentation sur la chaîne de possession ainsi que «Un nombre important de cas dans lesquels il existe une disparité entre le nombre réel de bulletins de vote contenus dans un lot et le total indiqué sur le bulletin rose accompagnant le lot.»

Le sénateur a également mis en garde contre ce qui semble être la suppression d’une base de données entière d’une machine électorale de comté. Les données de la machine «suggèrent que la base de données principale pour toutes les données liées aux élections pour l’élection générale de novembre 2020 en a été supprimée».

Dans la lettre, Fann a invité les responsables du comté de Maricopa à une audience du Sénat de l’État le mardi 18 mai pour résoudre les problèmes.

«J’espère que nous pourrons résoudre de manière constructive ces problèmes et questions sans recourir à des assignations à comparaître supplémentaires ou à d’autres procédures obligatoires», a-t-elle écrit.

L’événement sera «diffusé en direct au public», a-t-elle ajouté.

Jeudi, pendant ce temps, l’ancien président Donald Trump a qualifié la lettre de «dévastatrice».

“The Fake News et Lamestream Media font tout ce qu’ils peuvent pour ne pas couvrir cette histoire majeure”, a écrit Trump sur son site Web. «Ils refusent tout simplement d’en parler ou d’en parler.»

L’audit de l’Arizona a été confronté à de nombreux obstacles depuis les élections de 2020, les démocrates et les responsables du comté ayant du mal à bloquer les tentatives républicaines d’enquêter sur les résultats des élections, y compris un recomptage manuel massif de 2,1 millions de bulletins de vote. En février, un juge a statué que les assignations à comparaître émises par le Sénat de l’État étaient valides, ouvrant la voie au Sénat pour acquérir une documentation volumineuse du comté moins les routeurs que le comté retient actuellement.

Le bureau du secrétaire d’État de l’Arizona, quant à lui, a critiqué la gestion de l’audit par le Sénat, affirmant que la société de valeurs mobilières numériques Cyber ​​Ninjas embauchée par le Sénat pourrait ne pas suivre les protocoles de sécurité appropriés lors de la réalisation de l’audit.